SKUTT: En taxisjåfør ble lørdag skutt i sin egen bil i Malmö. Hendelsen er bare én av en rekke skyteepisoder i Sverige denne helgen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Én drept og 11 skadet etter helgens skyteepisoder i Sverige

UTENRIKS 2018-11-04T21:54:35Z

I løpet av helgen har det vært totalt fem skyteepisoder i nabolandet.

Publisert: 04.11.18 22:54 Oppdatert: 04.11.18 23:25

To personer skal ha blitt skadet etter skuddløsning i Hagsätra i Stockholm søndag ettermiddag.

Ifølge kilder til Aftonbladet skal én av de to sårede ha blitt skutt i ansiktet og være alvorlig skadet.

En mann skal også ha kjørt forbi åstedet med sin familie rett etter at skytingen tok sted og ha sett en person blø fra magen og en person med blod i ansiktet. Han skal ha fortsatt å kjøre og deretter sett en tredje mann med skader på overkroppen løpe ned i en tunnel.

– Det er det verste jeg har vært med på, sier han til avisen.

Politiet jobber søndag kveld med å kartlegge hendelsesforløpet ved å snakke med personer i nærområdet.

Politiet har fått opplysninger om at det skal ha vært minst to gjerningspersoner, der én av dem var bevæpnet.

I forbindelse med etterforskningen har en tunnelbanestasjonen i byen blitt stengt. Det samme har deler av et området ved en idrettsbane, hvor det oppsto en brann.

– Det foregår en hel del utredningsarbeid for øyeblikket. Vi er på plass og samler informasjon, sier politiets talsperson i Stockholm, Towe Hägg til avisen søndag kveld.

Søndag kveld har politiet også fått inn meldinger om høye smell i Malmö. Svensk politi opplyser at de har lokalisert materielle skader på en eiendom, men at ingen personer er skadet. Bombeteknikker er på stedet.

Syv skadet i skyteepisode

Søndag ble totalt syv personer fraktet til sykehus etter en skyteepisode i byen Mölnlycke som ligger rett utenfor Göteborg. Skadene skal være både skyteskader, knivskader og skader etter mishandling. Av de syv skal én være alvorlig skadet og én være utskrevet fra sykehuset. Tilstander til de resterende fem personene omtales som stabil.

Skytingen tok sted utenfor et festlokale. 13 personer i alder 25–50 år skal ha blitt anholdt i forbindelse med hendelsen. Én av dem skal senere ha blitt løslatt.

Politiet har ikke kartlagt motivet for skyting, men opplyser at festlokalet og flere av personene som befant seg i lokalet, skal ha tilknytning til en MC-klubb. Ifølge Aftonbladet er det snakk om MC-klubben Hells Angels, men det ønsker ikke politiet å bekrefte.

Konflikten skal ha oppstått på festen eller i forkant av festen mellom MC-gjengen og en annen lokal gjeng, skriver politiet på sine sider.

Taxisjåfør skutt

Lørdag kveld ble en taxisjåfør skutt i sin egen bil i Malmö. Sjåføren ble fraktet til sykehus, men skadeomfanget er foreløpig ukjent søndag kveld. Ingen personer er pågrepet eller mistenkt for hendelsen, men politiet anser skytingen som et mordforsøk.

Søndag rykket også politiet ut til en skyteepisode i byen, denne gangen på et rekkehus. Personene som bodde i rekkehuset, skal ha vært hjemme da skytingen fant sted, men ble ikke skadet. Politiet anser derfor hendelsen som et mordforsøk.

Ingen gjerningspersoner er foreløpig tatt, men politiet etterlyser to menn på en moped, skriver Aftonbladet .

Én drept

Første skyteepisode tok sted fredag kveld på åpen gate i Gränby i Uppsala der to personer ble såret. Ved midnatt samme kveld opplyste svensk politi at én av de to ofrene, en mann i 30-årene, hadde omkommet. Den andre mannen skal ha fått skader i ansiktet, men ble skrevet ut av sykehuset på lørdag.

Et vitne til Aftonbladet forteller at han så 4–5 personer slo og sparket en mann som lå nede.

En mann i 20-årene som skal ha flyktet åstedet i en hvit Renault, er etterlyst av politiet for drapet, ifølge avisen.