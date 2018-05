SPONSET AV FREMMEDE: Da studenten Glenn Daly (25) ikke hadde penger til å fly hjem for å delta på folkeavstemningen om abort, donerte ukjente irer penger til billetten. Foto: Nina E. Rangoy

Kronerulling ga Glenn mulighet til å stemme i det irske abort-valget

NINA RANGØY (foto)

Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: 25.05.18 12:31

UTENRIKS 2018-05-25T10:31:26Z

DUBLIN (VG) En kronerulling på nettet sikret studenten Glenn Daly (25) penger til en flybillett hjem til Irland, så han kunne delta i dagens viktige abort-avstemning.

Klokken syv fredag morgen var det allerede full aktivitet i flere av valglokalene i Irland . Dagens folkeavstemning er viktig for mange, fordi den avgjør om irene skal skrote eller beholde forbudet mot abort.

Den 25 år gamle irske veterinærstudenten Glenn Daly hadde ikke trodd han skulle få delta i dette avgjørende valget. Irer har ikke mulighet til å stemme ved ambassaden i andre land, og reisen fra Budapest, hvor Daly studerer, er kostbar.

Men da Glenn så på irske nettaviser hvor utrolig jevnt dette valget kunne bli, kjente han borgerplikten kalle. Han ville hjem og stemme, men med kun noen dager igjen til valget, kostet flybilletten langt mer enn studentkontoen rommet.

– Jeg ble ordentlig lei meg ved tanken på at jeg ikke skulle få være med å avgjøre dette historiske øyeblikket for Irland. Dagen i dag kan definere hva Irland skal være for min generasjon, forteller den unge mannen til VG i Dublin.

250 euro på fem timer

Dalys fortvilelse skulle ikke vare lenge. Noen av hans irske klassekamerater i Budapest fortalte at det fantes nettsider for kronerulling, slik at donasjoner fra engasjerte, fremmede meningsfeller kunne sponse hjemreisen hans. Det tok kun fem timer før Glenn Daly hadde de 250 euroene han trengte.

– Det gikk så fort! Folk ga 10 euro, andre 20 euro, og plutselig ble jeg kontaktet av en dame som spurte hvor mye som gjensto før jeg hadde nok. Jeg svarte 130 euro, og hun overførte det med en gang. Jeg er rørt av hvor sjenerøse folk kan være når det gjelder en sak de brenner for, sier Daly til VG.

Torsdag kveld er nettsiden som Glenn brukte, oppdatert med takksigelser fra studenter i Canada, Vietnam, USA og Korea, som alle har fått sponset flybilletter, hver av dem tilsvarende over 10.000 kroner. Flere av dem som donerer er irer som selv ikke har anledning til å reise.

Deler Irland

Det åttende grunnlovstillegget som forbyr abort i alle andre tilfeller enn dersom morens liv er i fare, ble innført i 1983, og er kilde til en opphetet debatt Irland.

De som kjemper for å fjerne forbudet mener det har ført til en stigmatisering av kvinner i en allerede vanskelig situasjon, en fullstendig mangel på nødvendig helsetilbud, og at tusenvis av kvinner hvert år ser seg nødt til å reise fra hjemlandet for å få utført abort eller ta farlige, ulovlige abortpiller.

Abortmotstanderne mener på sin side at forbudet har reddet tusenvis av barns liv, at det er en garanti for menneskerettigheter, og at det fungerer som et vern mot sorteringssamfunnet.

Foran denne viktige valgdagen er kronerulling bare ett av mange initiativ. På nettet er det flust av tilbud fra folk som skal kjøre lange distanser over landegrenser, og tilbyr gratis haik til andre som skal hjem for å stemme.

FAKTA: Europas strengeste abortlover Irland har Europas strengeste lover for abort, tett etterfulgt av Nord-Irland, Polen og Malta. I Irland er abort forbudt i alle tilfeller, med mindre det er fare for kvinnens liv. En babys liv er i henhold til det åttende grunnlovstillegget av 1983, likestilt med morens liv helt fra unnfangelsen. (Kilde: Euronews/ Centre for reproductive rights)

Verdens øyne på Irland

Selv om ja-siden, som vil skrote forbudet, leder på meningsmålingene, er det spådd å kunne bli et veldig jevnt resultat når stemmene er talt opp på lørdag.

Irlands øverste leder, Leo Varadkar, er selv ja-mann, og har sagt at regjeringen vil legge fram en ny lov om fri abort fram til 12. uke av svangerskapet, dersom flertallet er enig med han.

Glenn Daly sier hans stemme er for alle kvinner han kjenner, men også for et godt fremtidig familieliv i hjemlandet.

– Som en som bor i utlandet ser jeg hvordan folk reagerer når de får vite at abort er forbudt i Irland. Vi kan ikke være bekjent av å ikke ha et verdig helsetilbud for kvinner. Det er nå vi bygger et land hvor det skal være trygt å være kvinne, og trygt å lage en familie, sier den irske studenten til VG, og er klar for å avgi sitt «ja».