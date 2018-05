UTBRUDD: Helsepersonell på Bikoro sykehus ikler seg bekyttelsesutstyr lørdag. Foto: MARK NAFTALIN / UNICEF / AFP

WHO: Kongo får forsøksvaksine mot ebolautbruddet

Publisert: 15.05.18 05:08

Kongo har blitt enige om å tillate Verdens helseorganisasjon (WHO) å prøve en eksperimentell vaksine mot det dødelige ebolautbruddet i landet.

Målet er at helsevesenet kan begynne å bruke vaksinen i slutten av uka, sier WHO -direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO-sjefen bekrefter at organisasjonen allerede har fått importtillatelse på plass. Han sier også at vaksinen er trygg og testet på forhånd.

Ebolautbruddet ble registrert den første uka i mai. 13. mai ble det bekreftet at det har vært 39 sannsynlige tilfeller av ebola siden april, ifølge WHO. To dødsfall som følge av ebola er bekreftet.

Kongos helsedepartement har bedt om 4000 doser av den nye vaksinen.

– Vaksinekampanjen starter neste uke. Alt avhenger av logistikken fordi vaksinen må bli oppbevart ved minus 60 grader. Vi må forsikre oss om at det holder seg så kaldt fra Genève til Bikoro, sier departementets talsperson Jessyca Ilunga.

Ebola er en livstruende sykdom som rammer alle kroppens organer og som blokkerer kroppens evne til å stanse blødninger.

Ebolautbruddet i Kongo er det niende i rekken i landet siden 1976. WHO erklærte det siste ebolautbruddet i Kongo for over i juli i fjor.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var de tre landene som var hardest rammet av ebolaepidemien i 2013 og 2014. Da døde over 11.000 mennesker.

