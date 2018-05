Medelev om drapsmannen: Sa han skulle drepe

Publisert: 20.05.18 11:46 Oppdatert: 20.05.18 12:59

UTENRIKS 2018-05-20T09:46:30Z

Dmitrios Pagourtzis (17) skal ha startet sitt angrep med å skyte gjennom døren til klasserommet der læreren underviste sine elever i kunstfag.

Politiet har foreløpig ikke offentliggjort et mulig motiv for ugjerningene.

Ti personer er bekreftet drept og ti er skadet etter angrepet, som startet en gang mellom 07.30 og 08.00 lokal tid fredag.

Da gikk angriperen inn i et klasserom der det pågikk en kunst – og håndverkstime, og begynte å skyte.

Ifølge AP ble en av elevene drept da han skjøt gjennom tredøren til dette rommet. Eleven ble truffet i brystet.

Så skal drapsmannen ha tatt en pause på rundt 30 minutter i et oppholdsrom med tilgang til fire andre klasserom.

Ytterligere syv elever og to lærere ble skutt da han begynte å skyte igjen etter pausen.

På dette tidspunktet hadde politiet ankommet ungdomsskolen i Santa Fe, Texas , som ligger sør for storbyen Houston.

Overga seg

Det oppsto en skuddveksling med politiet før Pagourtzis overga seg.

Førsteårseleven Abel San Miguel forteller til AP at han så sin venn Chris Stone bli drept på gulvet, etter å ha blitt truffet i sin venstre skulder i en serie av skudd. Miguel hevder selv at han og medelever ble reddet ved å spille død mens de lå på gulvet.

– Vi lå på gulvet, og hadde stablet oss i tilfeldige posisjoner, sier Miguel til AP.

En dommer i Galveston fylke, Mark Henry, sa at skytemassakren ikke pågikk konstant i en halvtime, men var delt opp i sekvenser. Myndighetene i Texas har imidlertid ikke frigitt en detaljert oversikt over hvordan tragedien utspant seg.

Ifølge CBS News gjennomgår nå politiet hjemmet til gjerningsmannen.

På sosiale medier skal han ha lagt ut bilde av en T-skjorte der det står: «Born to kill» – født til å drepe.

Eleven Breanna Quintanilla befant seg i kunstklassen da hun hørte skudd og noen som sa: « Hvis dere beveger dere, kommer jeg til å skyte alle».

17-åringen skal ha siktet på en person, før han erklærte: – Jeg skal drepe deg, sier Quintalla ifølge AP .

Så skjøt han.

– Deretter sa han at hvis resten av oss bevegde på seg, ville han skyte oss, sier Quintanilla til AP.

Hun forteller at drapsmannen bommet da han skjøt på henne, men at kulen rikosjetterte og traff henne i benet.

– Sjokkerte

I sin første uttalelse etter massakren , sa familien til drapsmannen at blodbadet «fremstår uforenlig med den gutten vi er glad i».

– Vi er sjokkerte og forvirrede som alle andre av det som har skjedd, het det i uttalelsen fra familien, som ga sine kondolasjoner til ofrene.

Drapsmannens slektninger sier til AP at de fortsatt stiller seg uforstående til hendelsen og at de deler offentlighetens behov for svar på det som skjedde.

Mobbet?

Pagourtzis’ advokat, Nicholas Poehl, sier at han undersøker hvorvidt hans klient er blitt utsatt for mobbing, blant andre av fotballtrenere.

Fylkets skolekontor fastslår imidlertid i en uttalelse at påstandene om mobbing ikke stemmer.

Advokaten fastslo at det ikke skal ha vært en historie om psykisk sykdom i Pagourtzis’ tilfelle.

I tillegg til skytevåpenet skal Pagourtzis også ha hatt flere hjemmelagde bomber, men ingen av dem detonerte, opplyste politiet i Houston.

Etterforskere fant blant annet spikerbomber på skolen.

– Savnet, men aldri glemt

Til politiet har drapsmannen sagt at han unngikk å drepe elever han likte, «så han kunne få frem sin historie», ifølge erklæringen.

Massakren i Santa Fe, som har rundt 13.000 innbyggere, er den mest alvorlige siden skoleskytingen i Parkland, Florida i februar i år, der 17 elever ved skolen mistet livet. Denne massakren skiller seg ut ved at elevene i ettertid organiserte seg for å stramme inn reglene for våpenkontroll.

Lørdag kveld spilte skolens baseball-lag kamp. Spillerne hadde malt kors i ansiktene sine. I et banner på tribunen var initialene til alle de døde i massakren, med påskriften «savnet men aldri glemt».

