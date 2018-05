ERKJENNER MASSEDRAP: Dimitrios Pagourtzis, her fotografert i forbindelse med pågripelsen av ham fredag. Foto: Galveston County Sheriff's Department

Forsvarer om massedrapsmannen i Texas: «Merkelig følelsesløs»

Publisert: 19.05.18 20:19

17 år gamle Dimitrios Pagourtzis skal ha fremstått delvis desorientert og upåvirket etter at han drepte ti medelever fredag.

Det er en av Pagourtzis’ to oppnevnte advokater som lørdag for første gang kommenterer tilstanden til massedrapsmannen etter skyteangrepet mot Sante Fe videregående skole i Houston i delstaten Texas .

– Han er veldig emosjonell og merkelig følelsesløs. Det er aspekter av det som har skjedd som han forstår, og det er aspekter han ikke forstår, sier advokat Nicholas Poehl ifølge nyhetsbyrået Reuters .

Innrømmer skolemassakren

På spørsmål om hans klient har gitt informasjon eller forklaringer til myndighetene svarer han:

– For å være ærlig, så har jeg ikke så mye jeg kan si om det på grunn av hans emosjonelle tilstand, sier Poehl.

17-åringen skal ha benyttet seg av sin rett til ikke å avgi forklaring, men i stedet har gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner å ha gjennomført skoledrapene.

Ti personer er bekreftet drept og ti er skadet etter angrepet, som startet en gang mellom 07.30 og 08.00 lokal tid fredag. Da gikk angriperen inn i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, og startet å skyte.

Hagle og håndvåpen

Han skal ha spilt amerikansk fotball og vært aktiv i en dansegruppe i den lokale gresk-ortodokse kirken. Rullebladet hans var rent.

I det 17-åringen gikk til angrep på skolen, var han bevæpnet med en hagle og et 38-kaliber håndvåpen. Sent fredag opplyste politiet at våpenet brukt i angrepet ble gjemt under den lange frakken, idet han gikk inn i skolebygningen.

Texas-guvernør Greg Abbott sier at gjerningspersonen selv ikke eide våpnene, men at de lovlig tilhørte hans far.

– Informasjon som er funnet på hans datamaskin og mobiltelefon viser at han ikke bare ønsket å gjennomføre skytingen, men han ønsket også å begå selvdrap etterpå, sier Abbott.

Ifølge guvernøren har etterforskerne funnet en dagbok på datamaskinen og en mobil som tilhørte den mistenkte.

