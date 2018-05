Avis: Trump trekker USA ut av atomavtalen med Iran

Publisert: 08.05.18 17:55 Oppdatert: 08.05.18 18:24

WASHINGTON, D.C. (VG) Ifølge New York Times har president Donald Trump i en telefonsamtale tirsdag morgen fortalt sin franske kollega at han trekker USA ut av atomavtalen med Iran.

Selv om Emmanuel Macron på sitt besøk til Det hvite hus nylig forsøkte å overbevise Trump om at det beste er å beholde den historiske atomavtalen , skal den amerikanske presidenten nå ha bestemt seg for å trekke USA ut.

Franskmannen skal ha blitt varslet i en telefonsamtale dem imellom tirsdag morgen, amerikansk tid. Det forteller en kilde, som har kunnskap om samtalen, til New York Times .

Dermed er USA på kollisjonskurs med sine europeiske allierte i dette spørsmålet.

Kilde: Forhandlinger kollapset

Klokken 20 norsk tid skal Donald Trump offisielt offentliggjøre sine planer, og nå tyder altså det meste på at han med handling følger opp sine ord om at dette er «tidenes dårligste avtale» .

Fakta DETTE ER ATOMAVTALEN Atomavtalen med Iran ble forhandlet fram av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015.

Den gir partene innsyn i Irans atomprogram for å sikre at det ikke kan brukes til å utvikle våpen. I bytte får Iran opphevede sanksjoner.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser.

FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. Missil-sanksjonene mot Iran skal først oppheves om åtte år.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

Tidligere president og vinner av Nobels fredspris Barack Obama var pådriver for avtalen. Donald Trump har hele tiden vært en sterk kritiker av den . Han mener avtalen har «katastrofale mangler». Kilder: NTB, VG

Ifølge avisens kilde planlegger Trump-administrasjonen å gjeninnføre alle sanksjonene USA hadde mot Iran før avtalen. I tillegg til å innføre nye, økonomiske straffer.

En annen kilde forteller til New York Times at forhandlinger om å beholde avtalen skal ha kollapset etter at Donald Trump forlangte begrensinger for Irans atomproduksjon utover 2030. Det gjør ikke den gjeldende avtalen.

– Knapt noen mener avtalen er dårlig

Atomavtalen er av mange sett på som kanskje den største utenrikspolitiske triumfen til Trumps forgjenger, Barack Obama, sammen med klimaavtalen i Paris.

Forutsatt at storavisens kilder har rett, har Trump nå trukket USA ut av begge to.

I et intervju med VG gjort like før Trump i går gikk ut og sa at hans Iran-avgjørelse vil komme i dag, sa professor Gary Sick ved Columbia University at det knapt er noen utenfor Det hvite hus som i USA mener atomavtalen med Iran er en dårlig avtale.

– I oktober ba han Kongressen om å trekke USA ut av avtalen. Det har de ikke gjort. Faktisk har flere av dem som først var skeptisk til avtalen nå sagt at de mener USA bør forbli i den, sier Iran-eksperten, som også advarer mot at dette kan ende med at USA går til krig mot Iran .

Ønsker å bombe Iran

Presidenten har også tidligere truet med å trekke USA ut av atomavtalen, men skal da ha latt seg overtale til å la være av sine rådgivere. Nå er det derimot flere nye ansikter i Det hvite hus, og de har hele tiden vært på linje med Trump i denne saken.

Ut har utenriksminister Rex Tillerson og nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster forsvunnet. De, sammen med forsvarsminister James Mattis, mente USA burde beholde avtalen, blant annet på grunn av overvåkingsmulighetene den gir av Iran. Uten avtalen forsvinner de.

Men inn for Tillerson og McMaster har Mike Pompeo og John Bolton kommet.

– Utenriksminister Pompeo mener jo det motsatte av sin forgjenger. Han liker ikke avtalen. Og John Bolton har hele tiden sagt at han ønsker å bombe Iran, sier Sick.

Sick satt i USAs nasjonale sikkerhetsråd under både den republikanske presidenten Gerald Ford og den demokratiske presidenten Jimmy Carter. Under sistnevnte var han også Det hvite hus’ Persiske gulf-rådgiver i en periode som inkluderer både den iranske revolusjonen og gisselkrisen i Iran.