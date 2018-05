DØDE: Fire år gamle Kevin ble drept i Arvika i august 1998. Saken ble gjenopptatt av politiet, etter dokumentaren «Fallet Kevin», som ble sendt på SVT i fjor Foto: Privat

Etterforskningsleder i Kevin-saken angrer ikke: Riktig å etterforske brødrene

Publisert: 11.05.18 13:41 Oppdatert: 11.05.18 14:02

I mars ble brødreparet Robin og Christian frifunnet for det 20 år gamle drapet på Kevin (4), men spaningslederen Rolf Sandberg mener fortsatt at politiet handlet rett den gangen.

– 20 år senere synes jeg det fortsatt er riktig, skal Sandberg ha sagt i avhør som Arvika Nyheter har kjennskap til innholdet i, skriver Aftonbladet .

I 1998 fikk brødrene Robin og Christian, som på den tiden var fem og syv år gamle, skylden for drapet på den fire år gamle kompisen Kevin .

27. mars kom beskjeden de to guttene og deres familie har ventet på i nesten to tiår: De ble renvasket .

Ville ikke ha gjort noe annerledes

Saken ble gjenopptatt etter at SVT sendte dokumentaren «Saken Kevin», som også har blitt sendt her i Norge. Dokumentaren viser hvordan de to guttene nærmest blir presset til å tilstå drapet.

I dag kan ikke politiet en gang konkludere med at fireåringen ble drept .

I avhør holder likevel den tidligere etterforskningslederen i saken fast på at politiet handlet rett ved å peke ut de to brødrene som hovedmistenkte.

– Jeg synes at aktor i saken tok den riktige beslutningen ut ifra det grunnlaget han hadde, sier Sandberg i avhør, ifølge Arvika Nyheter.

Han mener heller ikke at noe burde vært gjort annerledes i etterforskningen av guttene.

– Nei, ikke ut ifra hva som kom fram, for å si det sånn, siden har jo teknikk og kompetanse når det gjelder slike forhør og sånt kanskje utviklet seg, men nei, besvarer han på avhørslederens spørsmål.

Har møtt mye kritikk

Rolf Sandberg kunne i november 1998 kalle inn til pressekonferanse hvor han meddelte at guttene på fem og syv år hadde tilstått.

I nesten 20 år har han blitt hyllet som mannen som løste Kevin-saken, men etter avsløringene i SVT dokumentaren har han ifølge Expressen blitt en av landets mest forhatte myndighetspersoner – kritisert fra øverste hold i rettssystemet.

Robin og Christian har hatt drapsanklagene hengende over seg i mesteparten av sitt liv, og det var to svært lettede og glade brødre VG møtte knappe timen etter frifinnelsen i mars.

– Jeg vil ha en offentlig unnskyldning fra dem som hadde den forrige etterforskningen. De gjorde en dårlig jobb, og jeg vil ha en unnskyldning, sa Robin til VG i mars.

