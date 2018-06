Fem døde i E. coli-utbrudd i USA

NTB

Publisert: 02.06.18 09:43

UTENRIKS 2018-06-02T07:43:26Z

Fem mennesker har mistet livet i USA og nærmere 200 er blitt syke etter å ha spist romanosalat infisert med E. coli-bakterier, opplyser amerikanske myndigheter.

E. coli-utbruddet er det største i USA på over ti år, og de første sykdomstilfellene ble registrert 12. mai. Tarmbakteriesmitten knyttes til salat dyrket i Yuma i Arizona.

Avlingen i Arizona ble høstet i midten av april, og på grunn av holdbarhetstiden tror ikke myndighetene at salaten fortsatt ligger i butikkhyller eller serveres i restauranter.

197 sykdomstilfeller er registrert i 45 delstater, og minst 89 er innlagt på sykehus, ifølge det amerikanske smitteverndirektoratet CDC.

– Noen av dem som ble syke, sier de ikke har spist romanosalat, men vært i nær kontakt med andre som ble syk av å ha spist romanosalat, opplyste CDC i en uttalelse fredag.

Det første dødsfallet ble registrert i California, og fredag opplyste CDC at det er meldt om ytterligere fire dødsfall – ett i Arkansas, ett i New York og to i Minnesota.

E. coli-bakterier finnes normalt i store mengder hos mennesker og dyr og er vanligvis ufarlige. Men enkelte grupper av dem kan forårsake alvorlig sykdom.

Folk som er smittet av slike tarmbakterier, blir normalt syke først tre til fire dager etter å ha blitt utsatt for E. coli. Blant symptomene er blodig diaré, alvorlige magekramper, oppkast og i verste fall nyresvikt.