INGEN KONTAKT: Kombinasjonsfoto av bilder tatt av Curiosity, og som viser kanten på Gale-krateret forrige uke under den pågående sandstormen. Opportunity befinner seg inne i krateret og har ikke gitt livstegn fra seg. Foto: AP

Har mistet kontakt med Opportunity: Rammet av monstersandstorm på Mars

VG / NTB

Publisert: 14.06.18 02:04

NASA har mistet kontakt med kjøretøyet etter at en omfattende sandstorm som nå dekker et område som er like stort som Nord-Amerika og Russland til sammen.

Opportunity, som er på størrelse med en golfbil, har blitt satt ut av spill.

Kjøretøyet får nemlig energi fra solenergi, og sollys er det lite av i den omfattende stormen.

Mulig sparemodus

NASA setter nå sin lit til at Opportunity har gått inn i sparemodus og at den holder kun livsviktige funksjoner i gang, i påvente av at sandstormen kan gi seg og at solcellebatteriene kan lade seg opp igjen.

Sandstormen ble først meldt om 30. mai. Den er dobbelt så tykk som enhver tidligere sandstorm Opportunity har vært utsatt for siden kjøretøyet ble plassert på planeten i 2004.

Sandstormen kan utgjøre en fare for Curiosity, et annet robotkjøretøy som observerer uværet fra et sted lenger unna, opplyste NASA-forsker Rich Zurek onsdag.

Svært kaldt

NASA gir også uttrykk for bekymring fordi sandstormen dekker for sollyset og at dermed blir svært kaldt. Det er antatt at kulde tok livet av Opportunitys tviling, Spirit, i 2010.

Hvert av robotkjøretøyene var utviklet for å kunne fungere i minst 90 dager. Opportunity har dermed slått enhver forventning når den nå er inne i sitt 15. år. Det er en levetid som er mer enn 50 ganger lenger enn planlagt.