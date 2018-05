Ti drept i skoleskyting i USA: Leter etter eksplosiver

Publisert: 18.05.18 16:29 Oppdatert: 19.05.18 04:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-18T14:37:57Z

Ti personer er drept i nok en skoleskyting i USA. Denne gangen gikk en 17 år gammel student til angrep i Santa Fe i Texas.

Det var rundt klokken 7.40 lokal tid fredag at en mann som ifølge vitner var væpnet med ei hagle, åpnet ild inne i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, ved Santa Fe High School.

Skoledistriktet meldte raskt om en hendelse som involverte en «aktiv skytter».















1 av 6 SKOLESKYTING: Minst åtte er drept og flere er skadet under skoleskytingen i USA. Jennifer Reynolds / TT NYHETSBYRÅN

En person pågrepet

Skolens viserektor Cris Richardson opplyser at én person er pågrepet.

Sheriffen melder også at gjerningspersonen er en 17 år gammel student på skolen. Han er identifisert av en rekke amerikanske medier.

Sheriff Gonzales forteller ifølge BBC at majoriteten av de drepte er elever ved skolen.

Leter etter eksplosiver

Guvernøren i Texas , Gregg Abbott, meldte ved 21-tiden norsk tid at minst ti personer er bekreftet drept. Ytterligere ti skal være skadet.

Blant de skadede er også en politibetjent stasjonert på skolen som var den første til å forsøkte å stoppe den mistenkte. Vedkommende ble skutt i armen. Sykehus i området opplyser ifølge AP natt til lørdag at de behandler 14 mennesker for skader relatert til skyteepisoden.

Den mistenkte benyttet ifølge AP en hagle og et 38-kaliber håndvåpen som faren skal ha eid lovlig.

Under en pressekonferanse fredag kveld melder politiet at de har funnet en rekke eksplosiver på skolen og i området rundt campus etter skytingen. De ber alle innbyggerne i byen være oppmerksomme på mistenkelige gjenstander.

Den republikanske guvernøren Abbott oppfordrer til handling i etterkant av skyteepisoden:

– Vi må gjøre mer enn bare å be for ofrene og deres familier. Det er på tide at vi tar grep i Texas som sikrer at en slik tragedie aldri noensinne skjer igjen, sa han på en pressekonferanse ifølge CNN.

Abbott opplyste også om at ulike typer eksplosiver var funnet i den mistenktes hjem og i et kjøretøy. Han sa også at det er muligheter for eksplosiver andre steder og at dette etterforskes.

– Politiet er i gang med å gjennomføre søk og tekniske undersøkelser på åstedet og andre steder, sa han.

Det skal dreie seg om minst to andre steder, ifølge Fox News .

Nektet kausjon

Natt til lørdag melder Reuters at en dommer i Galveston har nektet den mistenkte 17-åringen løslatelse mot kausjon.

En TV-reporter ved en lokal stasjon spurte en av de overlevende:

«Var det noe ved deg som tenkte «dette kan ikke skje ved min skole?»». Eleven svarte: «Nei, det har skjedd overalt, og jeg har alltid tenkt at det kan skje her også».

President Donald Trump har også kommentert skoleskytingen. Han beskriver hendelsen som «totalt forferdelig» og at han er i sorg.

– Lærerne ba oss om å løpe

Ifølge vitner skal brannalarmen ha gått av før skytingen startet. En student forteller til ABC at hun så en jente bli skutt i foten. En annen forteller at han hørte minst 20 skudd.

En student forteller til TV-kanalen KPRC at han møtte den mistenkte gjerningsmannen kun minutter før skytingen startet.

– Jeg så ham i gangen på vei til klasserommet og han hadde på seg trenchcoat og militærsko. Jeg gikk på toalettet fra klasserommet og hørte brannalarmen. Da gikk jeg ut og hørte tre skudd. Så hørte vi flere skudd og så andre elever løpe over fotballbanen. Da ba lærerne oss om å løpe.

Bilder viser at elever ved skolen har blitt evakuert og at sekkene deres har blitt gjennomsøkt.

Det lokale politiet skriver på Twitter at situasjonen nå skal være under kontroll, og at de skadede får medisinsk hjelp.

Santa Fe High School ligger i byen Santa Fe sør for Houston. Det skal være omtrent 1400 elever ved skolen.

Minst én skoleskyting i måneden

Hver eneste måned skjer det i snitt minst én alvorlig skoleskyting i USA , ifølge statistikken VG har hentet inn. Dette er den tredje skoleskytingen i USA siden begynnelsen av måneden, og den 22 siden starten av året. Se oversikt over skoleskytinger i USA her.

Etter skoleskytingen i Florida i februar, hvor 17 personer mistet livet, har det vært debatt om våpenlovene i USA. Flere studenter ved den aktuelle skolen og på tvers av statene har engasjert seg og krevd at politikere strammer inn reglementet på hvem som får ha våpen.

Emma Gonzales har vært ansikt utad for protestene. Se hennes rørende tale under «March for our lives» i mars her:

Denne artikkelen handler om USA

Texas