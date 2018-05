Minst åtte drept etter skoleskyting i USA

Publisert: 18.05.18 16:29 Oppdatert: 18.05.18 18:19

Fredag morgen lokal tid kom det meldinger om skyting på en skole i nærheten av Houston i Texas, USA. Lokalt politi melder om mellom åtte og ti drepte.

Det var rundt klokken 7.40 lokal tid fredag at en mann som ifølge vitner var væpnet med ei hagle, åpnet ild inne i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, ved Santa Fe High School.

Skoledistriktet meldte raskt om en hendelse som involverte en «aktiv skytter».

Skolens viserektor Cris Richardson opplyser at en person er pågrepet. Nok en person skal i tillegg være i politiets varetekt, melder den lokale Sheriffen Ed Gonzales. Han skriver også på Twitter at en politibetjent skal være blant de skadde.

Lokalt politi bekreftet på en pressebrifing ved skolen at mellom åtte og ti personer er drept. Sheriffen melder også at gjerningspersonen var student på skolen.

Sheriff Gonzales forteller ifølge BBC at majoriteten av de drepte er elever ved skolen.















President Donald Trump har også kommentert skoleskytingen. Han beskriver hendelsen som «totalt forferdelig» og at han er i sorg.

Ifølge vitner skal brannalarmen ha gått av da skytingen startet. En student forteller til ABC at hun så en jente bli skutt i foten. En annen forteller at han hørte minst 20 skudd.

Santa Fe High School ligger i byen Santa Fe sør for Houston. Det skal være omtrent 1400 elever ved skolen.

Bilder viser at elever ved skolen har blitt evakuert og at sekkene deres har blitt gjennomsøkt.

Det lokale politiet skriver på Twitter at situasjonen nå skal være under kontroll, og at de skadde får medisinsk hjelp.

Minst en skoleskyting i måneden

Hver eneste måned skjer det i snitt minst én alvorlig skoleskyting i USA , ifølge statistikken VG har hentet inn. Dette er den tredje skoleskytingen i USA siden begynnelsen av måneden, og den 22 siden starten av året. Se oversikt over skoleskytinger i USA her.

Etter skoleskytingen i Florida i februar, hvor 14 personer mistet livet, har det vært debatt om våpenlovene i USA. Flere studenter ved den aktuelle skolen og på tvers av statene har engasjert seg og krevd at politikere strammer inn reglementet på hvem som får ha våpen.

Emma Gonzales har vært ansikt utad for protestene. Se hennes rørende tale under «March for our lives» i mars her:

