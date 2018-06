PÅ PLASS: President Donald Trump landet i Singapore søndag. Foto: AP

Trump: – Det er spenning i lufta!

NTB

Publisert: 11.06.18 04:25

Ett døgn før toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un starter melder USAs president det er flott å være i Singapore, og at det er spenning i lufta,.

– Flott å være i Singapore, det er spenning i lufta! skriver presidenten på Twitter .

Tirsdagens møte vil starte med en samtale kun mellom de to statslederne og oversettere, melder nyhetsbyrået AP. En anonym amerikansk tjenestemann sier at møtet vil vare i omkring to timer før møtet blir utvidet med partenes rådgivere.

Tjenestemenn fra Trumps administrasjon skal møte sine motparter fra Nord-Korea mandag, opplyser Det hvite hus. Møtet vil bli ledet av Sung Kim, amerikansk ambassadør til Filippinene.

Tirsdagens møte skal etter planen begynne klokken ni på morgenen lokal tid, eller klokka tre på natten norsk tid, på nøytral grunn på luksushotellet Capella på øya Sentosa i Singapore.

Før avreise til Singapore sa Trump at han var på et «fredsoppdrag». Han sa også at Kim bare får denne ene sjansen, og at han kun trenger ett minutt på å avgjøre om Kim er seriøs i sine fredsbestrebelser.