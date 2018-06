Professor om toppmøte: – Den eneste taperen her blir amerikanerne

Publisert: 11.06.18 18:10

UTENRIKS 2018-06-11T16:10:52Z

Amerikanerne skryter av fremgang i forhandlingene med Nord-Korea, men spørsmålet er om de klarer å oppnå noe, sier professor.

Natt til tirsdag norsk tid møtes to av klodens mest omdiskuterte skikkelser i år ; president Donald Trump og den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un .

De etterlengtede samtalene mellom statsoverhodene finner sted på nøytral grunn i Singapore. Men i mellomtiden avholdes det viktige samtaler mellom partene på et hotell i den sørøstasiatiske republikken.

– Vår ambassadør Sung Kim leder en delegasjon for å møte den nordkoreanske vise-utenriksministeren og hans utvalgte. Samtalene pågår akkurat nå, og de akselererer raskt. De vil trolig komme til en konklusjon tidligere enn forventet, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo på en pressekonferanse mandag.

Viktigste møte i dag

Målet for samtalene er å legge til rette for tirsdagens samtaler, og sørge for at partene kan nærme seg politisk enighet før de setter seg ned.

Det er knyttet stor spenning til møtet, spesielt ettersom Trump og Kim Jong-un skal sitte alene overfor hverandre - kun flankert av to oversettere.

Tunsjø tror ikke amerikanerne vil sitte igjen som den store vinneren etter nattens møte, og spår at USA vil tape i samtlige scenario.

– Den eneste taperen her blir amerikanerne. De har tidligere sagt seg uvillige til å normalisere de diplomatiske relasjonene med Nord-Korea. Nå får vi kanskje en fredsavtale, hvor nordkoreanerne vil sitte igjen med atomvåpnene - som de nekter å gi fra seg, sier professor Øystein Tunsjø ved senter for asiatiske sikkerhetsstudier.

Han påpeker at en intensjonavtale om atomnedrustning kan finne sted, men han har vanskelig for å se den bli fullbyrdet. Selve møtet mellom de to statslederne er heller ikke det viktigste, tror Tunsjø.

– Hvis det skal komme noe konkret ut av tirsdagens møte, så avhenger det trolig av møtet som pågår nå. Trump har såpass lite innsikt i det operasjonelle og strategiske, og Nord-Korea for øvrig, at han må støtte seg på sine rådgivere, sier professor Øystein Tunsjø.

Firer ikke på krav

Den amerikanske presidenten har tidligere uttalt at han ikke vil forberede seg til møtet, og at han kun behøver et par minutter for å se om Kim er åpen for «business».

Dette understreket utenriksminister Pompeo i dag.

– Trump går inn til dette med møtet med selvtillit, positiv innstilling og ivrighet for ekte fremgang. Han har gjort det klar at hvis en nedrutstning skjer, så vil Nord-Korea ha en lys fremtid. I morgen vil vi få det klareste svaret på om Kim Jong-un deler dette synet.

Amerikanerne kan friste med sanksjonslettelser, og unike sikkerhetsgarantier hvis landet godtar full atomnedrustning. Men advarer hvis dette ikke overholdes.

– Vårt ultimate mål har ikke endret seg: Den totale og irreversible nedrustningen av atomvåpen på Koreahalvøya. Det er det eneste utfallet USA vil akseptere, sier Pompeo og bedyrer at dette først og fremst er et fredsoppdrag.

Reiser hjem før planen

Det hvite hus opplyser også at Trump skal hjem fra Singapore før planen. I en uttalelse mandag gjentas det at det er større framgang enn planlagt, og at Trump vil reise hjem før planen - allerede samme kveld som samtalene med Kim finner sted.

– Etter at toppmøtet er ferdig vil president Trump være tilgjengelig for pressen, før han reiser tilbake til USA omtrent klokken 20.00, heter det.