FLERE DREPT: Redningsarbeidere henter ut en person fra ruinene i Zardana etter torsdagens luftangrep. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

SOHR: Minst 44 personer drept i flyangrep i Syria

NTB

Publisert: 08.06.18 12:36

Ifølge eksilgruppen SOHR er seks barn og elleve kvinner blant de drepte i et luftangrep helt nordvest i landet.

Flyangrepet rammet torsdag kveld rammet et boligområde i Zardana i provinsen Idlib, og skal ha blitt gjennomført av det syriske regimet med støtte fra Russland.

Tilstanden er kritisk til flere av de sårede, og tallet på døde fryktes derfor å stige, opplyser SOHR-leder Rami Abdulrahman. Ifølge SOHR er dette det dødeligste angrepet i den i all hovedsak opprørskontrollerte provinsen hittil i år.

Den London-baserte eksilgruppen henter sine opplysninger fra et nettverk av kilder inne i Syria . Ifølge redningsgruppen De hvite hjelmene var det en markedsplass ved siden av en moské som ble bombet.

En korrespondent for AFP forteller at angrepet har etterlatt seg et digert krater midt mellom flere ødelagte bygninger i Zardana.

Størsteparten av Idlib-provinsen er utenfor president Bashar al-Assads kontroll, og styres av opprørsgruppen Hayat Tahir al-Sham, en islamist-allianse som har sprunget ut av den tidligere Nusrafronten, som hadde tilknytning til al-Qaida.