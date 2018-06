PRESIDENT: Donald Trump er USAs 45. president. Her snakker han med media utenfor Det hvite hus. Foto: Jostein Matre

President Trump: Jeg kan benåde meg selv

Publisert: 04.06.18 16:49

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter at Donald Trump mandag morgen tvitret at han har rett til å benåde seg selv spekuleres det i om dette er et signal om at han vil ta ekstraordinære grep for å beskytte seg selv.

I twittermeldingen, sendt ut mandag morgen amerikansk tid, skriver presidenten at en rekke loveksperter har sagt at han har en klar rett til å benåde seg selv, men gir uttrykk for at han ikke trenger å gjøre det ettersom han hevder å ikke ha gjort noe galt.

Han fremstår likevel frustrert over den pågående Russland-etterforskningen, som han nok en gang omtaler som en «heksejakt».

En av de som reagerer på meldingen er Ryan Lizza, politisk analytiker for CNN. På han tar selv til Twitter og skriver at det presidenten her sier er at han er hevet over loven.

«Denne uttalelsen alene ville tidligere ha ført til krav om riksrett».

Uklart hva han kan gjøre

Tidligere pressesekretær for president George W. Bush, nå kommentator på Fox News, Ari Fleischer, påpeker at Kongressen har full rett til å stille presidenten for riksrett, og gir uttrykk for at man uansett bør la dette temaet ligge frem til man vet hva spesialetterforsker Robert Mueller, som blant annet etterforsker om noen fra Trump-kampanjen samarbeidet med Russland i valgkamp, finner, eller ikke finner.

En benådning av seg selv vil kunne fremprovosere krav om riksrett, mener flere.

Flere påpeker også at det ikke er fullt så enkelt som Donald Trump vil ha det til. For eksempel skriver både New York Times og Washington Post at det er uklart om presidenten faktisk kan benåde seg, ettersom det aldri har vært en klar rettslig avgjørelse på dette spørsmålet. Ulike loveksperter har ulike oppfatninger.

Trumps tveet kommer i kjølevannet av at hans advokat Rudy Giuliani i et intervju i helgen hevdet at presidenten i praksis er immun mot tiltale mens han er president. Han sier det kun er riksrett som kan stoppe ulovlig oppførsel fra en president.

Ikke alle er enig i det. Norm Eisen, etikkavoktat i Det hvite hus for Barack Obama, er blant dem. Han sier at en president kan bli tiltalt i ekstreme tilfeller.

Trumps egen advokat er også blant dem som tror en selvbenådning ville ført til nettopp riksrett, der det altså er Kongressen, og ikke en domstol, som eventuelt vil dømme presidenten. Giuliani sier også at presidenten ikke har noen intensjoner om å benåde seg selv.

– Grunnlovsstridig

I en ny twittermelding noen minutter etter benådnings-meldingen hevder Trump at opprettelsen av en spesialetterforsker er et «fullstendig grunnlovsstridig».

Det til tross for at Trump selv en rekke ganger sagt at Hillary Clinton bør etterforskes av en spesialetterforsker, og til tross for at hans eget justisdepartement har det overordnede ansvaret for spesialetterforskeren.

Ifølge Trumps advokat Rudy Guiliani kan deler av Muellers etterforskning være ferdigstilt i september. Etterforskningen har hittil resultert i over 100 tiltalepunkter mot 19 personer og tre selskaper. Av de 19 personene finner vi tre tidligere Trump-medarbeidere som har erkjent skyld.

Men foreløpig er det ikke kommet siktelser mot tidligere Trump-medarbeidere som viser at Mueller har bevis for en direkte sammensvergelse mellom Trumps team og Russland under valgkampen. Mange mener at Mueller nå jobber for å dokumentere at Trump har motarbeidet rettsvesenet i etterforskningen.