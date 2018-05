LEDER VALGET: Muqtada al-Sadr ble kjent som anti-amerikansk militsleder. De siste årene har Sadr kjempet mot korrupsjon og for de fattige. Foto: ALAA AL-MARJANI / X03717

Tidligere anti-amerikansk militsleder leder valget i Irak

Publisert: 17.05.18 17:37 Oppdatert: 17.05.18 17:58

Den tidligere anti-amerikanske militslederen, Muqtada al-Sadr, leder an til å vinne det irakiske valget. Det kan komplisere USAs arbeid for å forhindre en ny IS-opptrapping i landet.

Valgresultatene er ikke blitt annonsert, men med over 90 prosent av stemmene talt opp, leder Muqtada al-Sadr og Sarioon-alliansen i seks av Iraks 18 provinser. Sairoon-alliansen er en valgallianse mellom Sadrist-bevegelsen, en nasjonal muslimsk bevegelse ledet av Sadr, og det iraks kommunistparti.

Men i underkant av 1,3 millioner stemmer vinner Sadr 54 av de 329 setene i parlamentet, men uten et flertall vil han måtte bygge opp en allianse med andre partier for å kunne danne Iraks nye regjering, skriver Al Jazeera,

Med en valgdeltakelse på under 45 prosent ligger den iranskstøttede shialederen Hadi al-Amiri an til en andreplass, mens statsministeren Haider al-Abadi ligger an til en tredjeplass.

Stor innflytelse

Sadr var relativt ukjent før USAs invasjon i Irak i 2003, men ble en ledende militær opponent til USA etter å ha bygget opp sin egen gerilja. Han skal i lang tid hatt stor oppslutning blant shiamuslimene i landet, og til tider hatt større oppslutning enn landets politikere.

I 2004 ble det utstedt en arrestordre mot Sadr. Han var mistenkt for drapet på en moderat shiamuslimsk leder.

President George W. Bush anså Sadr som en fiende og vurderte å beordre det amerikanske militæret å fange eller drepe ham.

Etter USAs tilbaketrekning fra Irak i 2011 har Sadr fortsatt å være anti-amerikansk, men også vært svært kritisk mot Iran og Irans innflytelse i Irak, ifølge The New York Times.

De siste årene har Sadr kjempet mot korrupsjon og for de fattige, ifølge Al Jazeera.

Kan komplisere arbeid mot IS

Det amerikanske forsvaret har den siste tiden trent, delt informasjon og planlagt oppdrag med tidligere militser for å forhindre terrororganisasjonen IS fra å gjøre et comeback i Irak.

Ifølge The New York Times har Sadr vært svært kritisk til amerikanske luftangrep mot IS i Irak, men den siste tiden har han vært taus om amerikanske hvorvidt han vil tillate amerikanske styrker i Irak.

