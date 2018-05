KLAR TALE: Jeff Sessions på pressekonferanse i Border Field State Park i San Ysidro i California mandag. Foto: Sandy Huffaker/Getty Images/AFP

Justisminister Jeff Sessions lover å ta barna fra ulovlige innvandrere

Publisert: 08.05.18 01:47

I en tale mandag forsikret Jeff Sessions at familier som krysser grensen til USA ulovlig, vil bli splittet.

– Om du smugler et barn, vil vi straffeforfølge deg, og barnet vil bli tatt fra deg slik loven krever, sa den amerikanske justisministeren og la til:

– Om ikke du liker det, så la være å smugle barn over grensen.

Uttalelsene kom på et arrangement i Arizona for retts- og politimyndighetene, ifølge ABC News .

– Vi vil ikke la dette landet bli invadert. Vi vil ikke la oss skremme på flukt. Vi vil ikke kapitulere for lovløshet. Dette er ikke «business as usual», dette er Trump-æraen, sa Sessions.

Forrige uke opplyste han at Justisdepartementet skal sende 35 føderale anklagere og 18 immigrasjonsdommere til den sydvestlige grensen for å ta seg av saker som har hopet seg opp under den såkalte «karavanen» av folk fra Sentral-Amerika.

11 millioner mennesker skal oppholde seg i USA ulovlig. Session skal ha sagt at det å gjenopprette lovens kraft når det gjelder immigrasjon vil hjelpe til med å redusere kriminaliteten i USAs byer.

Ifølge Time oppgir Sikkerhetsdepartementet at 700 barn har blitt tatt fra foreldrene siden oktober. Forrige måned hevdet senatorer under en komitéhøring at nær 1500 immigrant-barn var savnet etter å ha blitt plasert i forsterhjem rundt i USA:

