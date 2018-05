VOLDSOMME KREFTER: Flere omkom da en demning brast vest i Kenya sent onsdag kveld. Foto: AFP

Demning brast i Kenya - flere døde

Publisert: 10.05.18 07:36 Oppdatert: 10.05.18 07:56

Minst åtte skal ha omkommet, og hundrevis av hjem blitt ødelagt, da Patel-demningen vest i landet brast.

Det begynte å velte enorme mengder vann og svart gjørme ut av demningen rundt ni på kvelden, lokal tid, skriver Daily Nation .

500 hjem i en to kilometers radius skal ha blitt rammet, og i tillegg til de døde og skadede fryktes det at flere titalls personer - inkludert barn - fremdeles er begravet i gjørma.

– Vi vil forsikre våre innbyggere om at vi gjør vårt ytterste for å hjelpe familiene som er rammet, og få dem i sikkerhet og skaffe dem medisinsk bistand, sier Lee Kinyanjui, guvernøren i delstaten Nakuru der demningen ligger, til The Standard .

Han ber befolkningen i området være på vakt i resten av regntiden, som allerede har kostet flere liv i landet de siste månedene, og drevet tusenvis på flukt.

39 mennesker er så langt fraktet til sykehus, opplyser kenyansk Røde Kors, som driver rednings- og letearbeid sammen med lokale myndigheter.

