En norsk mann er dømt til fengsel og fysisk avstraffelse etter at han skal ha befølt en beruset kvinne utenfor denne nattklubben i Singapore. Foto: THOMAS WHITE / X90030

Norsk mann dømt til stokkeslag og fengsel i Singapore

Publisert: 26.05.18 16:10 Oppdatert: 26.05.18 16:27

En nordmann er dømt til et års fengsel og tre stokkeslag etter at han skal ha befølt en bevisstløs kvinne 11. august i fjor.

Det bekrefter mannens advokater i Singapore og Norge til VG.

Ifølge en lokalavis i Singapore, var den norske statsborgeren på en tur til regionen i forbindelsen med arbeid da hendelsen fant sted.

Til NRK , som først omtalte saken her til lands, sier mannens arbeidsgiver at de gjør alt de kan for å hjelpe mannen, og at de synes straffen er «urimelig streng».

Skal ha befølt bevisstløs kvinne

Den lokale avisen i Singapore, som omtalte dommen lørdag, skriver at hendelsen fant sted utenfor nattklubben Clarke Quay i storbyen. Kvinnen skal ha følt seg dårlig og gått utenfor alene.

Nordmannen skal ha lagt merke til kvinnen som satt alene, og gått bort til henne. Han skal også ha besvart kvinnens telefon da en bekymret kusine ringte henne, og oppgitt hvor han og kvinnen befant seg.

Videre skal mannen ha satt seg ned sammen med kvinnen på en benk og startet å stryke fornærmede på ryggen, før han løsnet BH-en hennes.

Kvinnen skal ikke ha reagert på dette, og nordmannen skal da ha blitt mer dristig og befølt henne flere steder. På dette tidspunktet skal kvinnen ha vært bevisstløs og hatt hodet hengende mot bakken, skriver avisen.

Fornærmedes kusine skal så ha kommet til stedet og tatt med seg kvinnen hjem.

Har erkjent straffskyld

Selskapet der mannen er ansatt har nå engasjert en norsk advokat i saken, i tillegg til at mannen også forvares av en advokat i Singapore.

– Det dreier seg om beføling på offentlig sted. Han forklarer selv at det var noe de begge var klar over, og at de begge var fulle, sier mannens norske advokat, Marius Dietrichson, til VG.

Han sier nordmannen benekter at kvinnen var bevisstløs.

– Han har erkjent straffskyld etter anklagen fordi han under etterforskningen måtte ta opphold i Singapore og ikke fikk reise hjem. Han ble forespeilet en mild reaksjon, og det fikk han ikke, forteller han.

Advokat: Strider mot menneskerettighetene

Advokaten mener straffen, pålydende tre stokkeslag, strider mot menneskerettighetene.

– Vårt anliggende er at ingen bør dømmes til stokkeslag. Det er en straffeform som burde vært forlatt, også i Singapore. Vi mener også at soningsforholdene vil kunne representere brudd på menneskerettighetene, sier han.

Dietrichson forteller at fengsler i Singapore ofte har svært høy fangetetthet, og at cellene kan bestå av sementgulv med en stråmatte.

– Dette kan utgjøre et problem, fordi mannen har helsemessige problemer, og derfor har vi et ønske om å få til en soningsoverføring, forteller den norske advokaten.

Dietrichson forteller at han fikk oppdraget lørdag, etter at dommen falt fredag. Han sier de nå forsøker å hjelpe ham med å gjøre straffen mer håndterbar, og at de ønsker soningsoverføring til Norge.

– Han er villig til å godta fengselsstraffen hvis han bare får sonet den her hjemme, sier Dietrichson.

Han forteller at han har tett dialog med både nordmannen og arbeidsgiveren, og at det første de nå skal ta stilling til er å vurdere å anke saken og løse forholdet internt i Singapore.

– Det er et spørsmål om han må inn i fengsel allerede neste uke, men det må vi se om vi kan gjøre noe med.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som sier de ikke kjenner saken og derfor ikke har noen kommentar.