YDMYKET: 12 år gamle Anastasias interesse i politikk og feminisme vekket harme i et av Russlands mest populære TV-programmer. Foto: Kanal 1, Russland

12-åring hetset på russisk TV – brukte ordet «feminisme»

Publisert: 20.03.18 07:42

PARIS (VG) Anastasia ble hengt ut på russisk TV da hun utfordret tradisjonelle kvinneroller. Nå slår ungjenta tilbake med en kampanje som krever mer respekt for kvinner og barn.

Videoklippet viser en liten jente med brunt hår i midtskill som stryker en teddybjørn, men vekker grøsser-assosiasjoner på grunn av lydbildet fra en skrekkfilm som er lagt over.

«Fryyyyyktelig!» er teksten som ledsager innlegget, og under lyser kommentarene fra publikum: «Hadde dette vært min datter ville jeg kvalt henne for lenge siden», «slå inn tenna på henne» og «veslevoksne tispe» .

Dette er ikke en video laget av anonyme nettroll. Avsenderen som hetser den 12 år gamle jenta er Russlands største TV-kanal, det statseide Kanal 1, og videoklippet er promoen for det enormt populære datingprogrammet «La oss gifte oss».

Nådeløs programleder

Anastasia er ikke jentas ekte navn, men historien hennes er virkelig, og utspilte seg foran mange millioner TV-seere. 13-åringen har fått kjenne på hva det kan koste å ta steget bort fra det som forventes av unge jenter i Russland.

I intervju med VG på Skype fra St Petersburg, forteller Anastasia om hvordan hun opplevde denne første gangen hun var på TV, og om etterspillet.

– Jeg synes ikke man på riksdekkende TV burde få lov til å traumatisere barn, sier hun til VG.

«Verre enn svigermor»

Anastasias far, den 46 år gamle nervekirurgen Anton, var med i det kjente datingprogrammet. Programlederne intervjuer også deltagernes familie, og samtalen med Antons den gang 12 år gamle datter forløp ikke slik den profilerte TV-stjernen Larsissa Guzeyeva synes den burde.

– Hun er ti ganger verre enn en svigermor, og snakker som en middelaldrende kvinne, sier den svært profilerte TV-programlederen Larissa Guzeyeva til seerne.

Anastasia forklarer under TV-showet at hun setter pris på at hun og faren kan snakke om viktige tema som religion, politikk og feminisme, og at hun ønsker at faren kan møte en interessant kvinne, som han kan ha gode samtaler med.

Programlederen legger ikke skjul på sin forakt for jenta, og avbryter henne en rekke ganger med hånlige spørsmål.

– Det eneste jeg gjorde var å snakke i fullstendige setninger og bruke ordet «feminisme», og jeg avsto fra å oppgi fødselsdatoen min til astrologen, fordi jeg synes ikke det er relevant å spå hvordan jeg passer med de aktuelle kvinnene, når det er pappa, og ikke jeg, som leter etter en partner, sier den russiske ungjenta til VG.

Startet «respekt»-kampanje

Da VG intervjuer 13-åringen, fremstår hun som alt annet enn et nedbrutt offer for offentlig mobbing. Kort tid etter TV-opptredenen bestemte Anastasia seg for å slå tilbake. Det gjør hun gjennom sin nettbaserte kampanje «Respekt på TV».

På nettsiden ønsker Anastasia velkommen i en video med en klar appell: «Ærede kringkastingssjef Konstantin Erst, jeg krever en slutt på ydmykelsen av barn og kvinner som foregår i «La oss gifte oss», sier hun, over et bilde hvor kringkastingssjefen håndhilser på president Putin.

– Jeg bestemte meg fort etter innspillingen av programmet for at jeg ikke ville være et stilltiende offer. Etter at jeg startet kampanjen, har jeg fått fantastisk mye hyggelige tilbakemeldinger, og jeg blir inspirert av å se at det er flere som kjemper. Derfor bestemte jeg meg for å bare stå på, sier den unge kvinnen til VG.

Utelukker ikke politisk karriere

Gjennom nettkampanjen har Anastasia fått oppmerksomhet og intervjuforespørsler fra hele verden. Hun får dermed snakke med folk som har helt andre ideer enn de konservative kritikerne hennes. Hun vil fortsette å kjempe for en endring i hjemlandet, sier hun.

– Jeg var heldig som fikk god støtte fra familie og venner til å finne en styrke i meg selv. Men en slik voldsom netthets, på toppen av en tenårings egne usikkerheter, kan virkelig ta knekken på deg. Det unner jeg ingen. Det må en endring til, sier hun.

18. mars er det valg på ny president i Russland . I det siste har en ny emneknagg dukket opp på Twitter: #Anastasia2018. Ungjenta er smigret.

– Jeg har ikke tenkt på om politikk er noe jeg skal gå inn i, men hvem vet? Det er så mye som interesserer meg, og det er så mange muligheter i denne verden. Jeg er bare 13, og jeg venter utålmodig på alt det spennende som jeg vet kommer til å skje i livet.