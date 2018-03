NY RÅDGIVER: Her er John Bolton i forbindelse med et møte med president Donald Trump i Trump Tower i New York i desember 2016. Foto: Reuters

«Krigshisser» blir Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver

Publisert: 23.03.18 03:04 Oppdatert: 23.03.18 03:15

2018-03-23

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump gikk til valg på at Irak-krigen var meningsløs. Nå ansetter han likevel John Bolton, som fremdeles snakker varmt om krigen.

I en årrekke har 69-åringen vært en polariserende figur i utenrikspolitiske kretser i Washington. Spesielt er det hans store vilje til å gå til krig som bekymrer kritikerne.

Politisk befinner den tidligere FN-ambassadøren seg langt ute på høyresiden, og han regnes som en av de mest kontroversielle personene i det republikanske partiet. VG snakket forrige uke med USA -eksperter som blant annet beskrev ham som en «reaksjonær» med stor «vilje til å anvende militærmakt» .

– Ut fra det han har foretatt seg tidligere, står Bolton for en utenrikspolitisk linje som er litt til venstre for Djengis Khan, sa Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier (ISF).

Den tidligere advokaten var i flere år helt sentral i kretsen rundt president George W. Bush, og var blant annet en sterk pådriver for invasjonen av Irak i 2003. Han har også tatt til orde for å bombe både Syria, Iran og Nord-Korea .

– John Bolton var i praksis en trumpiansk politiker før Trump entret den politiske scenen. Her får i så fall Trump inn en veldig hardtslående, erkekonservativ hardliner, sa Romarheim til VG forrige uke.

Nå er det altså bestemt: I april er John Bolton tilbake i Det hvite hus når han overtar jobben til H.R. McMaster som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Da skal han gi president Trump råd i viktige sikkerhetsspørsmål, blant annet om krig.

Helt sentralt blir konflikten med Nord-Korea, som er på god vei til å utvikle atomstridshoder som kan nå USA. Der hans forgjenger H.R. McMaster har argumentert for diplomati er det høyst uklart hvilken linje den nye nasjonale sikkerhetsrådgiveren kommer til å legge seg på.

Senest i februar argumenterte han for at det er innenfor folkeretten å gå til krig mot regimet til Kim Jong-un. «Hvor lenge må USA vente før landet kan eliminere den trusselen?» spurte han retorisk i en kronikk i Wall Street Journal.

Trump selv er optimistisk før det planlagte møte med atommakten:

I en kommentarartikkel i Washington Post fra 2015 omtales flere av de gamle krigshaukene i regjeringen til George W. Bush. Der blir det beskrevet hvordan flere av dem i senere tid har startet med ulike aktiviteter som kan virke helende for sjelen. For eksempel blir det beskrevet hvordan forsvarsminister Donald Rumsfeld har startet et fond og ekspresidenten selv har startet å male.

John Bolton, skrives det, fortsatte derimot med det han angivelig alltid har gjort; snakke varmt om å gå til krig.

Bakgrunnen for artikkelen var at Bolton skrev en kronikk mens Obama-regjeringen forhandlet fram atomavtalen med Iran der han tok til orde for å bombe landet. «For John Bolton er krig svaret», heter det i tittelen på kommentarartikkelen.

Flere amerikanske medier, deriblant The Atlantic , påpeker også på det faktum at Trump i valgkampen gjentatte ganger argumenterte for at Irak-krigen var «sløsing med både amerikanske liv og ressurser». Omtrent samtidig uttalte Bolton at han fremdeles mener det var riktig å gå til krig i Irak.

– Jeg har aldri vært redd for hva jeg sier, men for å være ærlig er det jeg har sagt privat frem til nå noe jeg legger bak meg når jeg fra 9. april starter i jobben. Det viktige er hva presidenten sier og rådene jeg gir ham, sier Bolton i et intervju med Fox News kort tid etter at det ble kjent at han fikk jobben.

Et annet sentralt spørsmål er hvordan John Bolton kommer til å hindre Russlands forsøk på å påvirke amerikanske valg.

Riktig nok har lite, om noe, blitt gjort for å ta grep her, men i det minste sa H.R. McMaster seg enig med alle de store amerikanske etterretningstjenestene, som har vært klare på at russerne forsøkte påvirke valget. Bolton har tidligere uttalt seg skeptisk til dette.

Den tidligere advokaten har lenge blitt brukt som ekspertkommentator av presidenten foretrukne nyhetskanal. Selv sier Bolton til Fox News at det ikke helt har sunket inn for ham ennå at han nå blir en del av Trump-regjeringen. Om presidenten selv har han følgende å si:

– Han er kanskje en annerledes type president enn andre, men jeg tror det var det folk stemte på.