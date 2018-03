RETTSSAKEN: Her snakker Sergei Skripal med advokaten sin under rettssaken i Moskva i 2006. Foto: MISHA JAPARIDZE / TT / NTB Scanpix

Russland truer med å kaste ut alle britiske medier

Stella Bugge

NTB

Publisert: 13.03.18 19:48 Oppdatert: 13.03.18 21:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-13T18:48:41Z

Russland truer med å forby alle britiske medier hvis Storbritannia forbyr den statsstøttede russiske TV-kanalen RT.

Det britiske medietilsynet Ofcom har varslet at den muligens vil vurdere RTs tillatelse på nytt som følge av de økte spenningene mellom de to landene.

Men tirsdag slo russiske myndigheter hardt tilbake.

– Ingen britiske medier vil kunne arbeide i Russland hvis de stenger RT, sier en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova.

Situasjonen har oppstått etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans voksne datter ble forgiftet med en russiskprodusert nervegift i den britiske byen Salisbury for litt over en uke siden. Tilstanden er fortsatt kritisk for begge.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov krevet tidligere i dag at landet får tilgang til nervegiften som skal ha rammet den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

Søndag 4. mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma.

Les også : Theresa May: – Høyst sannsynlig at Russland står bak forgiftning av eks-spion

Den russiske utenriksministeren avviser ifølge Reuters ifølge Reuters at hans land har hatt noen befatning med giftangrepet.

I en tale til det britiske parlamentet mandag sa Storbritannias statsminister Theresa May at det er høyst sannsynlig at Russland står bak forgiftningen.

Hun sa det kun er to mulige forklaringer på hva som kan ha skjedd i Salisbury.

– Enten var dette en direkte handling fra staten Russland mot vårt land, eller så har Russland mistet kontroll over sitt potensielt katastrofalt ødeleggende nervemiddel, og latt det falle til noen andres hender.