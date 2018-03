SKYLDIGE I HATKRIMINALITET: Britain First-leder Paul Golding (t.h.) og nestleder Jayda Fransen (t.v.) er dømt til fengsel for hatkriminalitet. Foto: BEN STANSALL / AFP

Britain First-topper dømt til fengsel for hatkriminalitet

Publisert: 08.03.18 15:59 Oppdatert: 08.03.18 19:07

Leder Paul Golding (36) og nestleder Jayda Fransen (32) i den høyreradikale gruppen Britain First er funnet skyldige i religiøs trakassering og er dømt til fengsel.

Jayda Fransen ble av Folkstone Magistrates’ Court funnet skyldig i tre tilfeller av såkalt religiøs trakassering, mens Paul Golding ble funnet skyldig i et tilfelle. Fransen ble idømt ni måneders fengsel, mens Golding ble dømt til fire og en halv måneds fengsel, melder BBC .

Under rettssaken i januar kom det frem at de to hadde gått målrettet til verks mot boliger og personer i Kent som de mente hadde forbindelse til en rettssak i Canterbury Crown Court, hvor tre menn med muslimsk bakgrunn og en tenåring var dømt og fengslet for voldtekt.

Påtalemyndigheten argumenterte for at Fransen og Golding ikke hadde benyttet ytringsfriheten sin, men i stedet målrettet religiøst motivert hat mot uskyldige medlemmer av allmennheten, skriver The Guardian .

Fransen og Golding erkjente ikke straffskyld for de i alt syv tilfellene av trakassering som de var tiltalt for. Dommer Justin Barron avviste tre av punktene, men dømte Fransen for tre, og Golding for et tilfelle.

VG møtte de to Britain First-toppene i forbindelse med høyreekstremisme-prosjektet «Det hvite raseriet» i fjor. Les intervjuet her.

Gikk ut over uskyldige

Dommeren sa i retten at de to var «velkjente», «kontroversielle» og «genererer sin egen publisistet», men at dommen er «utelukkende basert på bevis som er lagt frem i retten».

Dommeren sa at de tiltaltes ord og handlinger «demonstrerte fiendtlighet» mot muslimer og den muslimske tro.

– Det var en kampanje for å trekke oppmerksomheten mot rasen, religionen og innvandrerbakgrunnen til de tiltalte i Canterbury-saken, sa dommeren ifølge BBC .

Både Fransen og Golding ble dømt for et tilfelle av hatkriminalitet da de i mai i fjor slo på vinduene og dørene til en pizza-restaurant i Ramsgate og ropte «pedofil» og «utlending».

Retten konkluderte med at i hvert av tilfellene gikk de til angrep på uskyldige medlemmer av allmennheten.

De filmet angrepene og publierte dem deretter på sosiale medier og på Britain Firsts nettside.

I tillegg distribuerte de støtende flyveblader i postkassene i området hvor de tiltalte bodde.

Hånet retten

I sin forklaring nektet Fransen for å ha vært rasistisk, og sa at hun hadde gjennomført kampanjer mot personer tiltalt for seksualforbrytelser, mens Golding forklarte at han ofte fungerte som Fransens kameramann.

Under domsavsigelsen skal Fransen ha tatt ordet og snakket over dommeren:

– Dette er en veldig trist dag for det britiske rettsvesenet. Alt jeg gjorde var for barna i dette landet, og de er verdt det.

Da Britain First-støttespillerne forlot rettssalen, skal de ha kommet med hånlige utsagn mot domstolens ansatte og pressen, og ropt «no surrender» (ingen overgivelse).

Trump og Søviknes delte Britain First-videoer

Britain First har lenge gjort seg bemerket for sitt ekstreme anti-muslimske ståsted og fikk mye oppmerksomhet i kjølvannet av at USAs president Donald Trump retvitret videoer med rasistisk innhold fra hennes Twitter-profil.

En annen politiker som har delt Britain Firsts videoer , er olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Søviknes valgte til slutt å slette innlegget, som vekket sterke reaksjoner, og beklaget at han ikke sjekket hvem avsenderen var.

– Jeg registrerer at mange har vært opptatt av det, og det har jeg forståelse for. Mitt budskap var knyttet til vold mot barn. Det ligger en god lærdom i at en ikke bør linke direkte til noen andre som har budskap som ikke ønsker å bli identifisert med, sa Søviknes til VG den gang.