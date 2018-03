DØD: Peter Madsen (47) har erkjent at han parterte Kim Wall (30) og kastet likdelene i havet, men nekter for å ha drept eller mishandlet henne. Foto: Kelly Ramot

Kim Walls siste meldinger til kjæresten: «Jeg elsker deg!!»

Publisert: 08.03.18 17:20

KØBENHAVNS BYRET (VG) Klokken 20.16, en drøy time ut i ubåtturen, sendte Kim Wall fire meldinger til sin danske kjæreste.

Meldingene er skrevet på engelsk:

- Im stilm alive btw. - But im goioing down now. - I love you!!. - He brought coffee and coockies tho.

Kort tid etterpå mener påtalemyndigheten at Peter Madsen (47) mishandlet, drepte og parterte den svenske journalisten inne i sin hjemmebygde ubåt «UC3 Nautilus».

Under sitt to timer lange innledningsforedrag på rettssakens første dag i Københavns Byret, gikk aktor Jakob Buch-Jepsen også gjennom telefonkontakten mellom Wall og Madsen.

– Det er ingenting som indikerer annet enn profesjonell kontakt mellom de to, sier han.

Wall hadde i lengre tid forsøkt å få til en avtale med Madsen fordi hun planla å skrive en reportasje for det amerikanske magasinet Wired.

10. august svarte Madsen på forespørselen og opplyste at intervjuet kunne skje samme kveld i ubåten.

«Skipet er klart og i god stand. Venter bare på magasinet Wireds reporter», skrev Madsen i en SMS, ifølge aktor.

«Fantastisk! Jeg er bare noen få minutter unna», svarte Wall umiddelbart.

Etter dette sendte Madsen ytterligere en SMS til Wall, og påtalemyndigheten antar at dette skjedde mens de begge var på ubåten.

Da retten ble satt torsdag, redegjorde aktor i drøye to timer for etterforskningen sett fra påtalemyndighetens side. De mener Madsen drepte Wall med overlegg, at han misbrukte henne seksuelt og parterte henne før han kastet kroppsdelene i vannet.

Madsen er tiltalt for overlagt drap , likskjending og seksuelt misbruk av den svenske journalisten Kim Wall (30). Madsen nekter straffskyld for drap, men erkjenner å ha partert Wall. Videre nekter han for å ha misbrukt henne seksuelt.

Påtalemyndigheten har allerede bedt om livsvarig fengsel for Madsen, subsidiært forvaring på ubestemt tid. Rettsdagen går over totalt 12 dager i mars og april. Dom i saken er ventet 25. april.