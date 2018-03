STJERNESKUDD: Heiko Maas er håpet til de kriserammede tyske sosialdemokratene. Han skal nå forfremmes til utenriksminister i Angela Merkels nye regjering, melder flere tyske medier. Foto: FABRIZIO BENSCH, Reuters

Tyske medier: Han blir Angela Merkels nye utenriksminister

Publisert: 08.03.18 16:49

En av Tysklands mest profilerte politikere og sosialdemokratenes håp, nåværende justisminister Heiko Maas (51) kommer til å bli utenriksminister i Angela Merkels nye koalisjonsregjering.

Det melder tyske Der Spiegel og magasinet Focus noen timer etter at det ble klart at nåværende utenriksminister og tidligere partileder i SPD , Sigmar Gabriel, droppes etter minister-bråket tidligere i vinter .

Den offisielle kunngjøringen av SPDs nye ministre skal etter planen skje klokken 10 fredag formiddag.

Den nye jobben som sjef for utenriksdepartementet i Berlin kommer til å bli utfordrende både på grunn av den spente situasjonen i verden spesielt, men også fordi 51-åringen til nå har hatt lite å gjøre med internasjonale saker, skriver Der Spiegel.

I det kriserammede sosialdemokratiske partiet SPD regnes Heiko Maas som et håp for fremtiden til partiet. Han er en av de mest profilerte medlemmene av den utgående regjeringen, men har samtidig vært omstridt.

Innførte omstridt «Facebook-lov»

Som justisminister har han blant annet innført den såkalte «Facebook-loven» som skal komme hatytringer og falske nyheter på internett til livs.

Forbundskansler Angela Merkel og hennes regjering ble i fjor enige om at det skal innføres bøter på opptil 460 millioner kroner for sosiale medienettsteder som ikke fjerner ulovlig innhold, slik som hatefulle ytringer og krenkende «falske nyheter».

Heiko Maas uttalte at bedrifter som drifter slike plattformer, er ansvarlige for å fjerne hatefullt innhold.

– Akkurat som på gatene, er det ikke rom for kriminell hets i sosiale medier, sa han ifølge NTB.

Loven er blitt sterkt kritisert av jurister, databeskyttelsesaktivister og medieorganisasjoner.

Strengere lover

Maas ledet også arbeidet med en ny lov som utvider definisjonen av voldtekt etter de såkalte nyttårsovergrepene i Köln i 2015.

Som en reaksjon på terrorangrepet 19. desember 2016, da en 24 år gammel tunisier kjørte et vogntog inn i folkemengden på et julemarked i Berlin, drepte tolv personer og såret rundt 50, tok han også til orde for å skjerpe Tysklands antiterrorlover.

Blant forslagene var å åpne for å fengsle islamister som vurderes som en sikkerhetstrussel og å sette fotlenke på ekstremister, samt at asylsøkere som har fått avslag på sine søknader skal kunne deporteres raskere.

– Galere verden med Trump

Etter at Donald Trump ble valgt til ny president i USA, uttalte Heiko Maas at «verden ikke kommer til å gå under».

– Den blir bare galere, la han til i sin kommentar til resultatet etter presidentvalget i USA.