TETTE BÅND: Rick Saccone og Donald Trump sto på scenen sammen i Township i Pennsylvania 10. mars. Foto: AP

Trump-kandidat erkjenner valgnederlag

Publisert: 22.03.18 03:20

Åtte dager etter thrillervalget i Pennsylvania har republikaneren Rick Saccone (60) nå ringt og gratulert sin rival med seieren.

Det bekrefter 60-åringen natt til torsdag norsk tid selv i en uttalelse, hvor han skriver at selv om det er «færre enn 800 stemmer som skiller, så fortjener folket å ha en stemme som representerer dem i Kongressen».

Dermed er det demokraten Conor Lamb (33) som inntar den ledige plassen i Representantenes hus. I en Twitter-melding takker han for et jevnt løp.

Spesialvalget til Representantenes hus i Kongressen ble fulgt med argusøyne i det politiske USA da det gikk av stabelen for en drøy uke siden.

Dette er nemlig et distrikt president Donald Trump vant med hele 20 prosentpoeng i 2016. I et desperat forsøk på å skaffe partifellen nok stemmer var presidenten også særdeles aktiv i tiden før valgdagen. Men det holdt altså ikke.

Da så godt som alle stemmene var talt opp var det dødt løp mellom de to kandidatene , og flere kommentatorer påpekte at det jevne resultatet i seg selv var en seier for demokratene , uavhengig av det endelige resultatet.