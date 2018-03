DAGENS BLEMME: Her er nyhetsvarsel-meldingene fra svenske Dagens industri – som må beklage det hele. Foto: SKJERMDUMP

Svensk nyhets-test gikk fullstendig feil

Publisert: 21.03.18 23:13

2018-03-21

Da journalistene i det svenske næringslivs-nettstedet Dagens industri skulle teste ut sitt nye nyhetsvarsel tirsdag, gikk det galt.

Dagens industris lesere på mobil har tilbud om å installere en egen app for å motta artikler og nyheter om svensk og internasjonalt næringsliv, og det var disse app-leserne som fikk seg en forskrekkelse onsdag ettermiddag.

Et lite pling på telefonen, og den høydramatiske teksten:

«JUST NU: Terror överallt»

Den såkalte push-meldingen – denne teknikken brukes også av VG og andre store norske nyhetsformidlere – gikk ut i Sverige klokken 1540.

Og det gikk hele fem minutter før Dagens industris redaksjon klarte å rette fadesen opp med å sende en ny push-melding:

«Vissa användare av Dagens industris app har fått en felaktig pushnotis. Vi ber om ursäkt, och utreder orsaken.»

Testmelding

Kort tid senere kom det en ny og mer forklarende artikkel på Dagens industris nyhetssider:

– Det var en testmelding som ved en feil gikk ut i den ekte appen. Våre retningslinjer er å skrive ordet «Test» i alle testmeldinger for å unngå at om noe lignende skjer, så skal det være tydelig at det ikke er en reell push, forklarer Peter Frey, teknisk direktør på Bonnier News som eier Dagens industri.

– I dette tilfellet fulgte vi ikke våre retningslinjer, hvilket vi beklager. Vi ser nå over hvordan vi arbeider med testing, og hvordan vi sikrer at retningslinjene, følges, sier han til Dagens industri.