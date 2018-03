Martines far tok til tårene på åstedet: – Det er et grufullt sted

Publisert: 14.03.18 19:48

LONDON (VG) – Jeg tenker på at Martine gikk inn gjennom denne døren, og aldri kom ut igjen i live.

Ordene tilhører Martine Vik Magnussens far, Odd Petter Magnussen.

I dag, på 10-årsdagen for drapet på hans datter, var han på åstedet som ligger i Great Portland Street i London.

Martine Vik Magnussen ble funnet drept og voldtatt i kjelleren til leilighetskomplekset hvor hennes venn Farouk Abdulhak bodde.

– Det er et grufullt sted å være, men jeg gjør det ettersom stiftelsen har tatt initiativ til denne flotte markeringen, sier Magnussen etter at det ble lagt ned blomsterkranser ved inngangsdøren til leilighetskomplekset.

Stålsatte seg

Farouk Abdulhak flyktet til Jemen dagen etter at 23 år gamle Martine forsvant. Storbritannia har ikke utleveringsavtale med landet og Farouk er aldri blitt stilt for retten.

Han er den eneste mistenkte i saken og har vært etterlyst av britisk politi siden drapet fant sted.

I dag forteller Magnussen at han tenker på hva som skjedde i leiligheten.

– Jeg har stålsatt meg lenge for dette. Jeg tenker på at Martine gikk inn gjennom denne døren, og aldri kom ut igjen i live, sier Magnussen, som denne uken har vært i London i forbindelse med møter med Scotland Yard og britiske utenriksmyndigheter.

Mens han står på åstedet, omkranset av journalister, politifolk og andre støttespillere, tar han til tårene.

Under store deler av oppholdet i London denne uken har han snakket oppildnet om hans håp om å få til en etisk løsning på saken og videre hvor takknemlig han er for innsatsen til britiske myndigheter.

Han i stor grad ønsket å snakke sak og hvordan man skal oppnå rettferdighet for hans datter, ikke om følelser.

Men foran den brune tredøren i Great Portland street, som utallige ganger har rullet over norske TV-skjermer, blir han svært tydelig berørt.

– Jeg ønsker ikke å være her. Det er forferdelig sted. Jeg tenker på rikmannssønnen som bodde her, som kunne ta med seg venner hjem, og at han er mistenkt for å ha tatt livet av den stakkars datteren min. Dette er en manifestasjon av tragedier, sier Magnussen, som omtaler gaten som «det vondeste stedet på jord».

– Siste gang

Magnussen forteller at han står utenfor døren for tredje gang, men at dette nok blir den siste.

– Nå står vi her på tiende året, og har ingen løsning. Men løsning skal vi få. Det er helt uakseptabelt at det skal være sånn som dette, sier Magnussen, og viser til at Abdulhak fortsatt befinner seg på frifot, antageligvis i Jemen.

På pressekonferansen onsdag formiddag henvendte Martines far seg til den mistenkte med en tydelig beskjed:

– I dag vil jeg snakke til dette individet, som har fortsatt sitt skjermede liv uten konsekvenser, mens vår familie har lidd det største tapet en familie kan oppleve.

De siste bildene

Det var onsdag formiddag at britisk politi gikk ut med en video som viser henne sammen med den mistenkte drapsmannen.

Overvåkningsvideoen er tatt opp mens Vik Magnussen og drapsmistenkte Farouk Abdulhak er på vei ut fra en nattklubb i London natt til 14. mars 2008, da 23-åringen sist ble sett i live.

– Disse bildene av Martine viser henne mens hun er ute og feirer slutten på eksamensprøver, og hun virker glad og avslappet, skriver London-politiet i en pressemelding onsdag .

På spørsmål fra VG om hvordan faren opplevde å se overvåkningsvideoen, svarte Magnussen:

– Det jeg så, var en fullstendig normal oppførsel for begge personene vi snakker om her.

– På en måte ble jeg lettet over å se det. På den andre siden er det veldig, veldig utfordrende å se henne mens hun nyter livet – hun elsket livet – bare et par timer før hun ikke lenger er med oss, sa en tydelig berørt Magnussen.