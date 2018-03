I STRID MED TRUMP: Stormy Daniels, her da VG møtte henne i februar. Foto: Thomas Nilsson, VG

Advokat: «Stormy Daniels» ble truet med vold

Publisert: 17.03.18 06:50 Oppdatert: 17.03.18 07:11

2018-03-17

Pornostjernen «Stormy Daniels», som har hevdet å ha hatt en affære med president Donald Trump, har blitt truet med vold, hevder hennes advokat.

Advokat Michael Avenatti kom med påstanden i et intervju med CNN fredag.

– Jeg påstår ingenting, jeg fastslår fakta. Og fakta er at min klient ble truet fysisk til å holde munn om det hun visste om Donald Trump , sier Avenatti, som ikke vil kommentere hvem som skal ha kommet med trusselen.

I et intervju med MSNBC bekrefter han at Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, ble truet med «fysisk skade».

På spørsmål fra CNN om noen av hendelsene som Avenatti kaller fakta fant sted under Trumps presidentperiode, svarer Avenatti et kort «ja». Han ønsker ikke å gå ytterligere i detaljer om saken.

Advokaten opplyser at Daniels selv vil gi flere detaljer i et intervju med TV-programmet 60 Minutes den 25. mars.

– Hun vil kunne gi veldig spesifikke detaljer om hva som skjedde. Og jeg er trygg på at det amerikanske folk etter dette intervjuet vil ha lite eller ingen tvil om at denne kvinnen er troverdig. Hun forteller sannheten, sier han.

Saksøker Trump

Sist uke ble det kjent at Daniels går til rettslige skritt mot president Trump . Hun anklager ham for brudd på en taushetserklæring hun har signert om ikke å uttale seg om den påståtte affæren med presidenten.

Ifølge Daniels ble erklæringen signert av Trumps juridiske rådgiver Michael Cohen og ikke Trump selv. Dermed er den ugyldig, ifølge Daniels.

I søksmålet anklages Cohen også for nylig å ha forsøkt å få Daniels til å forholde seg taus om saken.

Nå svarer advoktatene som forsvarer Trump og Cohen at Daniels kan være skyldig i så mye som 20 millioner dollar for å ha brutt avtalen så mange som 20 ganger, melder CNN. Summen tilsvarer rundt 154 millioner kroner etter dagens kurs.

Påsto affære

Daniels hevdet overfor magasinet In Touch i 2011 at hun hadde hatt en affære med den daværende The Apprentice-programlederen Donald Trump. Ifølge pornostjernen skjedde dette sommeren 2006, fire måneder etter at Donald og Melania Trumps sønn Barron ble født.

Magasinet publiserte imidlertid ikke intervjuet før i januar i år. Det skjedde en uke etter at avisen Wall Street Journal hadde meldt at Cohen betalte Daniels 130.000 dollar for ikke å snakke om saken offentlig.

I februar bekreftet Cohen overfor New York Times han hadde utbetalt over en million kroner av sin egen lomme til Daniels under valgkampen i 2016 .

Han ville overfor avisen ikke svare på hvorfor han gjennomførte betalingen, hvorvidt Trump var klar over den eller om han har foretatt lignende betalinger til andre personer.

I bytte mot millionbeløpet signerte Daniels taushetserklæringen som hun nå mener er ugyldig.

VG intervjuet pornoskuespilleren sist på en strippeklubb i Florida i februar. Hun var da klar på at presidenten behandlet henne respektfullt.

– Jeg kan selvsagt ingenting om andre kvinners erfaring med ham, men jeg kan si noe om hvordan han var mot meg personlig. Jeg følte meg aldri i fare med ham. Jeg var ikke et offer, sa hun til VG.

