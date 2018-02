Foto: HANS PETERSEN / Scanpix Denmark

Prins Henriks liv i bilder

Publisert: 14.02.18

2018-02-14

Det var noe filmstjerneaktig over den kjekke franske diplomaten kronprinsesse Margrethe av Danmark giftet seg med i 1967.

Henri de Laborde de Monpezat var høy og mørk, med glimt i øyet og sigarett i munnviken.

På mange bilder fra den tiden kunne det dansk-franske paret minne om fotomodeller i en sigarettreklame.

Datiden reagerte ikke på det. Men 35 år senere fikk dronning Margrethe kritikk for å vise seg offentlig med røyk, noe som fikk Henrik til å ta sin kone kraftig i forvar.

– La folk dø av røyking hvis de ønsker å dø. Det er deres egen sak. For øvrig røykte dronning Ingrid (dronningens mor), som døde 90 år gammel, mer enn sin datter, sa prins Henrik da.

Henri de Laborde de Monpezat fikk tittelen prins, og fordansket «Henri» til «Henrik» da han giftet seg med den danske tronarvingen i 1967.

Fransk

Han ble født i Talence, Frankrike, den 11. juni 1934, i en familie som titulerte seg som grever. Han vokste opp i Frankrike og Vietnam, studerte i Paris, Saigon og Hongkong, og avtjente verneplikt i den franske hæren i Algeri.

Fra 1962 jobbet han som diplomat ved den franske ambassaden i London. Det var der han traff Margrethe.

Kjærlighet

Den dansk-franske kjærlighetshistorien startet i London i 1965. Prinsesse Margrethe, studerte økonomi i London og var invitert i et middagsselskap på ambassaden.

Der hun fikk plass ved siden av den franske diplomaten Henri.

Og to år senere var de mann og kone.

Sønnene

Prins Henrik og dronning Margrethe fikk to sønner. De er født med bare 12 måneders mellomrom, kronprins Fredrik i 1968 og prins Joachim i 1969.

Slottene i Danmark

Amilienborg slott i København er hovedresidensen til den danske kongefamilien.

Men vår og høst bodde prins Henrik og dronning Margrethe mye på Fredensborg slott på Sjælland.

Dette slottet blir ofte brukt ved viktige statsbesøk og begivenheter i kongefamilien.

Slott i Frankrike

Franskfødte prins Henrik hadde også sitt eget vinslott i Frankrike. Vin fra Chateau de Caix blir ofte servert ved kongelige middager i København.

Ved Chateau de Caix har den danske kongefamilien tilbragt mange sommerferier samlet.

Her har også prins Henrik trukket seg tilbake når han har følt behov for å være alene.

Det skjedde blant annet i 2002, etter at dronningen hadde vært syk, og kronprins Frederik var regent.

Prins Henrik følte seg tilsidesatt, la ikke skjul på at han var misfornøyd med sin behandling i kongefamilien. Da dro dronningen og de to sønnene etter ham til Frankrike for å støtte ham i livskrisen.

Skandinavisk vennskap

Den norske og den danske kongefamilien har tilbragt mye tid sammen, både offentlig og privat. De har både felles historie og felles interesser.

Kunstner

I likkhet med dronning Margrethe var han interessert i kunst. Ikke bare som tilskuer. Han tegnet, malte, og laget skulpturer. I 2013 hadde de en utstilling sammen i Århus.

Kunsten hans sees også i det offentlige rom, blant annet på havnen i Aarhus. Han ga byen en av sine egne skulpturer i gave da Aarhus var europeisk kulturhovedstad i 2017.

Barnebarna

Prins Henrik fikk til sammen åtte barnebarn. Hans to sønner har fire barn hver.

Prins Joachim har sønnene prins Nikolai (18), prins Felix (15), prins Henrik (10) og prinsesse Athena (6), de to siste med sin nåværende ektefelle.

Prins Frederik har prins Christian (12), prinsesse Isabella (10), prins Vincent (7) og prinsesse Josephine (7).