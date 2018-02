60 LAND IGJEN: Torbjørn har krysset av 143 land på listen. Nå gjenstår 60. Foto: PRIVAT

Torbjørn (39) reiser verden rundt – uten å fly

Publisert: 17.02.18 21:10

UTENRIKS 2018-02-17T20:10:50Z

Danske Torbjørn Pedersen (39) har planer om å bli det aller første mennesket i historien som besøker alle verdens land uten å lette fra bakken.

– Det er delvis for eventyrets skyld. Jeg vil gjerne føye meg i rekken sammen med store eventyrere som Roald Amundsen, Ernest Shackleton og Sir Edmund Hillary, sier Pedersen til VG.

Han forteller at han alltid har vært fascinert at geografiske erobringer, men at han trodde at alt hadde blitt gjort før. Da han fant ut at fortsatt ingen som hadde besøkt alle verdens land uten å lette fra bakken var det ingen vei tilbake.

– Da jeg fant ut at ingen hadde besøkt alle verdens land uten å fly, kunne jeg ikke slippe tanken. Det var en ordentlig utfordring.

– Man får ingenting i livet hvis man gir opp

Pedersen startet sin reise i oktober 2013. De siste fire årene har han besøkt alle landene i Europa, Afrika, Sør- og Nord-Amerika, Nord-Atlanteren og Karibien. 143 land er krysset av listen, og han har 60 land igjen.

– Det skal gjøres uten fly fordi det aldri før har blitt gjort, hevder Pedersen.

For tiden er han i Libanon og skal ta turen videre inn i Asia, dermed Stillehavet.

– Sist men ikke minst ønsker jeg å inspirere ved å ikke gi opp. Jeg har vært igjennom utallige utfordringer og har hatt en god grunn til å reise hjem mange ganger. Men her i livet får man ingenting hvis man gir opp – om det så er utdannelse, jobb, et parforhold, vekttap eller noe helt annet, sier han.

– Jeg vil demonstrere at det er en vei frem så lenge man ikke gir opp, forblir positiv og holder mulighetene åpne, poengterer han.

20 dollar om dagen

39-åringen reiser verden rundt som ambassadør for Røde Kors. De første 30 månedene var han sponset av det norsk/danske selskapet Ross Offshore.

Nå finansierer han reisen selv. Han har et budsjett på 20 dollar dagen som skal dekke kost, losji, visum og transport.

– Busser er det mest vanlige transportmiddelet, etterfulgt av tog og skip. Meningen er at reisen skal gjennomføres så mye som mulig med offentlig transport, men noen ganger må jeg ty til lasteskip.

Han forteller at de største utfordringene på reisen enten er byråkrati eller logistikk.

– Enten kan jeg ikke få de visumene jeg trenger, eller så jeg ikke finne transport til og fra øyer.

Vil vise positive opplevelser

Men et gjennomsnitt på 11 dager i hvert land og 60 igjen på listen, forventer Pedersen å sette sine føtter på dansk jord igjen først om to år.

Han skriver om reisen på bloggen «Once Upon a Sage» hvor han fokuserer på de positive opplevelsene.

– Sagaen handler om å vise fram verden utenfor medienes søkelys. Verden er i rivende utvikling, og det er langt bedre i dag enn for bare 20 år siden.

– De fleste mennesker er fredelige og livet går sin vante gang. Likevel tror mange mennesker at verden er farlig og at mennesker er fiendtlige? Jeg vil gjøre alt jeg kan får å vise mine mange positive opplevelser med mennesker.