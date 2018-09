Obama om New York Times-kronikken: – Dette er farlige tider

UTENRIKS 2018-09-07T17:15:27Z

Den tidligere presidenten bryter tausheten og oppfordrer amerikanerne til å stemme ved mellomvalget i november. – Demokratiet avhenger av det, sier han.

Publisert: 07.09.18 19:15 Oppdatert: 07.09.18 19:34

Obama har holdt en lav profil siden Donald Trump ble innsatt som president i januar i fjor. Fredag bryter han tausheten og starter sin kampanje på vegne av demokratenes kandidater på Universitetet i Illinois. Han skal senere holde taler i California og Ohio.

Talen handler i stor grad om at det er viktig for mannen i gaten å engasjere seg i politikk, ifølge The Washington Post.

Tirsdag 6. november blir en skjebnedag for Donald Trump. Går det dårlig for republikanerne i det amerikanske mellomvalget, kan demokratene få flertall i begge kamrene i Kongressen.

Det kan bety at Trump er et skritt nærmere å kunne bli stilt for riksrett.

– Dere må stemme fordi demokratiet avhenger av det, sier Obama under talen.

Den tidligere presidenten mener Trump utnytter frykt og sinne i befolkningen, men at frykten for progresjon i det amerikanske demokratiet ikke startet med Trump.

– Trump er et symptom, ikke årsaken, sier Obama til applaus fra salen.

– Dette er farlige tider

Trump var selv i Montana torsdag for å gi sin støtte til Republikanernes kandidat til mellomvalget. Han serverte publikum gode nyheter om landets økonomi, arbeidsledighetstall, lønninger og krigsveteraner.

Trump kritiserte også mediene og mente The New York Times burde publisere navnet på den anonyme ansatte i Det hvite hus, som beskrev en «stille motstandsbevegelse» mot presidenten i en anonym kronikk.

Fredag sier Trump at han ønsker at justisminister Jeff Sessions skal undersøke den anonyme New York Times-kilden. Trump mener kronikken er landsforræderi, ifølge The New York Times.

Obama omtaler også kronikken i sin tale fredag.

– Det er ikke slik vårt demokrati bør fungere. Disse folkene er ikke folkevalgt, sier han om de som motarbeider Trump og fortsetter:

– De hjelper oss ikke ved å promotere 90 prosent av galskapen som kommer ut av Det hvite hus, samtidig som de sier de forhindrer de siste ti prosentene. Det er ikke slik det skal fungere. Dette er ikke normalt. Dette er spesielle tider. Og det er farlige tider.

Videre kritiserer Obama Trump for hans uttalelser etter det høyreekstreme terrorangrepet i Charlottesville i fjor.

– Vi skal stå opp mot diskriminering, og vi skal stå opp klart og tydelig mot nazisympatisører. Hvor vanskelig kan det være å si at nazister er dårlige, sier han.

Han kritiserer også det Republikanske partiet for ikke lenger å være konservative, men radikale. Han mener partiet har omfavnet konspirasjonsteorier om hans egen fødselsattest, klimaforandringer og har angrepet stemmeretten.