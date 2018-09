FORNØYD: Donald Trump holdt et pressemøte om orkanen Florence i Det hvite hus tirsdag. Foto: ZACH GIBSON / AFP

Trump får kritikk etter å ha kalt håndtering av orkan der 3000 døde «en suksess»

Ordføreren i hovedstaden er blant dem som reagerer på at Donald Trump skryter av jobben han gjorde da orkanen Maria traff Puerto Rico, tok livet av tusenvis og gjorde skader for milliarder i fjor.

Publisert: 12.09.18 04:57

Det var i Det hvite hus president Donald Trump fikk spørsmål om hva man kunne lære fra orkanen Maria nå som orkanen Florence truer Carolina-statene.

Ifølge BBC svarte Trump at Maria var en av de vanskeligste de hadde hatt med å gjøre så langt på grunn av at den traff en øy. Så la han til:

– Jeg synes faktisk det er en av de beste jobbene jeg noensinne har gjort med tanke på hva det dreier seg om. Jobben Fema (etaten for krisehåndtering, journ. anm.) og myndighetene og alle som samarbeidet med guvernøren i Puerto Rico gjorde, mener jeg var formidabel. Jeg mener Puerto Rico var en utrolig, undervurdert suksess.

Ordføreren i Puerto Ricos hovedstad San Juan, den uttalte Trump-motstanderen Carmen Yulin Cruz, har tidligere kritisert presidentens reaksjon på orkanen Maria, og sier etter dette siste utspillet at det «gjør vondt verre».

– Suksess? Ifølge Trump er den føderale responsen i Puerto Rico en suksess? Om han mener 3000 menneskers død er en suksess, så Gud hjelpe oss alle.

Ifølge CNN fikk de siste innbyggerne i Puerto Rico strømmen tilbake først i august – elleve måneder etter at orkanen traff. En fersk rapport sier også at åtte prosent av befolkningen flyttet fra Puerto Rico etter orkanen, og mange døde på grunn av manglende helsetilbud.

Guvernør Richardo Rossello sa tirsdag kveld at Maria var «den verste naturkatastrofen i vår moderne tid. Infrastrukturen vår ble ødelagt, tusenvis av mennesker mistet livet og mange andre sliter fremdeles.»

Den demokratiske senatoren Chuck Schumer sier ifølge BBC:

– Dette er en støtende, sårende og opplagt usann kommentar fra presidenten.

Rundt 3,3 millioner mennesker bor i Puerto Rico , som er et selvstyrt, uinnlemmet territorium som tilhører USA . Orkanen Maria traff dem i midten av september 2017, etter å ha blitt nedgradert til en kategori fire-orkan med vindkast på opptil 225 kilometer i timen.

Det er anslått at Maria forårsaket skade for 840 milliarder kroner. En rapport fra George Washington University satte til slutt dødstallet på 2975 mennesker, et tall som inkluderer dem som døde i seks måneder etter orkanen som følge av manglende helsetilbud, strømmangel og mangel på rent vann. Ifølge rapporten skal rundt 45 prosent av innbyggerne med fattigst bakgrunn ha dødd i etterkant av orkanen.