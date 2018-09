FRANSKE FØLELSER: Emmanuel Macron gikk på FNs talerstol med et engasjert appell om å så imot nasjonalisme i alle former. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron med knallhardt angrep på Trump

NEW YORK (VG) Ikke lenge etter at Donald Trump hadde servert sitt budskap fra FNs talerstol, gikk Frankrikes president Emmanuel Macron på talerstolen og ga et kontant svar.

Han forlot den til taktfast, langvarig applaus, langt større enn Trump tidligere på dagen.

Det er en oppsiktsvekkende utvikling siden Macron og Trump – og deres koner – lenge så ut til å komme svært godt overens .

Men da de møttes i New York mandag, dagen før den 73. generalforsamlingen offisielt ble åpnet, var noe annerledes.

Det var mer kjølig. Og når Trump får høre hva Macron fikk applaus for, er det sjanse for at det blir iskaldt.

I sin lange tale argumenterte Macron for at dagens problemer med økte konflikter og mer uenighet skyldes økt nasjonalisme og isolasjonisme.

Han sa at verdens migrantproblemer ikke løses av nasjonalistiske tankemåter.

– I møtet med en viss nasjonalisme, vil det ikke være suksessfullt å bruke suverenitet som en måte å angripe andre på, sa Macron.

Han sa også at å stenge grensene mellom land er en helt feil fremgangsmåte.

– Vi må opprettholde internasjonale lover og den betingelsesløse beskyttelsen til dem som fortjener asyl, sa Macron.

Han virket ikke særlig imponert over Trumps retorikk mot Iran , som USAs president hevder sprer kaos, ødeleggelse og død.

– Hva kan bringe en virkelig løsning på situasjonen i Iran og hva er det som alt har stabilisert denne? Den sterkestes rett? Press fra bare én side? Nei, sa Macron, som vil slå ring om atomavtalen med Iran.

Han ga også et klart svar til Trump som brukte sin taletid til å forsvare sin beslutning om å erklære Jerusalem som Israels hovedstad – og flytte USAs ambassade til byen.

– Hva kan løse krisen mellom Israel og Palestina? Ikke ensidige tiltak eller tramping på det palestinske folks legitime rettigheter til legitim fred. Det er ikke noe troverdig alternativ til tostatsløsningen.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide er på plass i FN-bygningen. Hun beskriver Trumps tale som «forutsigbar». Hun reagerer likevel på retorikken om Iran.

– Det var harde ord, som ventet. Men fra Norges side er vi opptatt av det motsatte, nemlig å understreke viktigheten av at atomavtalen opprettholdes og at Iran forblir i avtalen. Det er fordi de (Iran) etterlever den, sier utenriksministeren til VG.

Hun noterte seg at Trump sa «vi motsetter oss tankegangen om globalisme, og vi omfavner doktrinen om patriotisme.»

– Det er ingen overraskelse at dette er en doktrine Norge ikke er enig i. Vi mener tvert imot at det er viktig med globale fellesskapsløsninger på problemer land ikke kan løse alene. Det gir mer velferd og fremgang. Og vi ser at vi nå er i en situasjon hvor den globale orden og den liberale verdensorden som har tjent oss så godt i 70 år under betydelig press, sier hun.

Statsminister Erna Solberg erkjenner også at dette var «uvante ord i FN».

– Jeg mener at et globalt samarbeid er for alle land, også USA, og USA får mer igjen for en åpen og fri handel. Vi har ikke gode erfaringer fra proteksjonisme tidligere, sier statsministeren.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg kom ut fra hovedsalen kort tid etter Trumps tale. Trump har tidligere beskrevet Stoltenberg som «Trumps første fan».

– Det er hans stil, hans ordbruk. Det aller viktigste er hva som blir gjort, sier Stoltenberg, og legger til:

– I forhold til NATO er det slik at USA lever opp til sine forpliktelser, sier Stoltenberg, som likevel understreker at det er «ingen grunn til å legge skjul på at det er uenighet mellom NATO-allierte om Iran-avtalen».

Men Stoltenberg er ikke enig i at verden er blitt et tryggere sted, slik Trump hevder.

– Hvis vi ser over flere år, er verden blitt et farligere sted. Den er mer usikker og uforutsigbar, det er derfor NATO gjør mer. NATO er blitt sterkere, slik at mennesker som bor i NATO-land kan leve i trygghet for militære angrep. Men vi lever i en konstant fare for nye terrorangrep, konstant fare for cyberangrep og konstant fare for hybrid krigføring, sier Stoltenberg.