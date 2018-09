ØNSKET REAKSJON: – Jeg la flere ideer på bordet. Presidenten ble ikke overbevist av argumentene mine, sa John Kerry på Fox TV mandag, om Obamas manglende interesse for å reagere etter at regimet i Syria hadde brukt kjemiske våpen. Foto: Frode Hansen

John Kerry: USA betalte dyrt for Obamas Syria-politikk

John Kerry, USAs tidligere utenriksminister, mener at USA har betalt dyrt for at Obama nektet å aksjonere da regimet i Syria brukte kjemiske våpen mot sine egne innbyggere.

Det sa Kerry på amerikansk TV mandag. I programmet «Face the Nation» på Fox sa Obamas utenriksminister at Obama skulle ha fulgt opp advarselen han ga til Syrias regime om at de ikke måtte bruke kjemiske våpen i borgerkrigen.

«Verden har trukket opp en rød linje», sa USAs daværende president Obama 4. september 2013, for nøyaktig fem år siden.

1400 døde

Og han fortsatte:

«Da jeg sa at det som skjer i Syria vil bli endret ved bruken av kjemiske våpen, var ikke det noe jeg fant på. Jeg plukket det ikke ut fra lufta. Det er en grunn til det.»

Et år senere, i august 2013, brukte det syriske regimets militære saringass mot Øst-Ghouta utenfor hovedstaden Damaskus. Ifølge den syriske opposisjonen døde 1400 mennesker i angrepet.

Mange trodde at det ville føre til at USA ville involvere seg sterkere militært i Syria, ettersom regimet hadde overtrådt Obamas røde linje. Det skjedde ikke.

Til forhandlingsbordet

I stedet gikk nasjonene til forhandlingsbordet sammen med Syrias regime, som lovet å kvitte seg med lagrene med kjemiske våpen.

Dette var et løftebrudd, mener USAs tidligere utenriksminister John Kerry . I mandagens tv-program fortalte han hvordan han forsøkte å overtale Obama til å lære Syrias president Assad «en lekse».

– Jeg la flere ideer på bordet. Presidenten ble ikke overbevist av argumentene mine. Jeg tror vi hadde mange mulige løsninger som med liten risiko kunne ha gjort det klart for Assad at han måtte overholde våpenhviler,» sa Kerry.

Flere kjemiske angrep

Kerry mener at Obamas valg om ikke å la gjerning følge ord, endret folks oppfatning av presidenten.

– Vi betalte dyrt for hvordan dette ble spilt ut, uten at trusselen bak den røde linjen ble gjennomført, sa han til Fox.

Assad overholdt ikke løftet om å kvitte seg med de kjemiske våpnene. Regimet er anklaget for å ha brukt kjemiske våpen i flere angrep siden det første angrepet i 2013. Det siste angrepet var i 7. april i år. Angrepet mot byen Douma drepte minst 70 personer.