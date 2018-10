STEMTE FOR: Avgjørelsen om å stemme for Brett Kavanaugh har vakt sterke reaksjoner blant innbyggere i delstaten Maine. Bildet er tatt av Susan Collins etter kunngjøringen om at hun kom til å støtte Kavanaugh. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

Stemte for Brett Kavanaugh: Nå samles det inn millioner av dollar til hennes motstander

I et forsøk på å påvirke senator Susan Collins til å stemme mot Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer, opprettet innbyggere i delstaten Maine en pengeinnsamling. Nå går millionene til hennes motstander ved neste senator-valg.

Stemmen som Susan Collins ga søndag, kan ha kostet henne valget i 2020. Da går nemlig innbyggerne i Maine til valgurne igjen for å avlegge sin stemme om hvem de ønsker som senator.

Collins har vært under sterkt press i forkant av avstemningen over hvorvidt Brett Kavanaugh skulle bli USAs nye høyesterettsdommer eller ikke. I forkant av valget valgte de politiske organisasjonene Maine People’s Alliance, Mainers for Accountable Leadership og den amerikanske aktivisten Ady Barkan å starte en kampanje som skulle presse Collins til å stemme mot Kavanaugh lørdag.

Dersom Collins valge å stemme i mot, skulle donorene få pengene sine tilbake, men dersom Collins valgte å støtte den daværende høyesterettskandidaten, så skulle pengene gå til Collins motstander i det neste senatorvalget om to år.

Collins er kjent for å være en av de mest liberale republikanerne i Sentatet og det var derfor knyttet stor spenning til hva hun kom til å stemme.

Før avstemningen hadde crowdfunding-kampanjen samlet inn over 1,8 millioner dollar, rundt 15 millioner kroner.

Idet Collins avslørte at hun kom til å stemme for Kavanaugh, var siden nede på grunn av for mye trafikk.

– Siden vår hadde 90 ganger mer trafikk enn normalt under og etter Collins’ tale, fortalte sjefen for forhandlingsplattformen CrowdPac, Gisel Kordestani, i en kommentar til Washington Times .

På kampanjesiden går initiativtakerne til kraftig angrep på senatoren.

– Senator, din avgjørende stemme var en stemme mot helsevesenet, kvinner, miljøet og gode arbeidsforhold. Fordi du mislyktes med å stå opp for menneskene i Maine, ved å ignorerer deres stemmer og sette livene til millioner av amerikanere i fare, kommer vi til å jobbe for å velge en ny senator til å representere staten vår, står det på kampanjens hjemmeside.

På skrivende tidspunkt har kampanjen samlet inn over 3,6 millioner dollar, rundt 30 millioner kroner. Målet er satt til fire millioner dollar. Hvilken motstander som får pengene, er foreløpig uklart.

– Trist

Lørdag kveld norsk tid ble det kjent at Kavanaugh vant avstemningen med to stemmer - og ble med det kort tid etter sverget inn som den 102. høyesterettsdommeren i landets historie.

I et intervju med «60 Minutes» i etterkant av avstemningen, snakket Collins ut om avgjørelsen sin og hun delte også sitt syn på kampanjen, som hun mente var et brudd på korrupsjonsloven.

– Jeg mener det er veldig trist hvis vi har kommet til det stadiet i politikken der innbyggere prøver å kjøpe stemmer og innflytelse. Min avgjørelse var ikke drevet av politikk, jeg stemte på bakgrunn av det jeg følte var riktig, sa hun.