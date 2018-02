POPULÆR: Ministerpresident Annegret Kramp-Karrenbauer (t.h.) i den vesle, tyske delstaten Saarland, er godt likt i det brede lag i Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU. Foto: TOBIAS SCHWARZ, AFP

Hun kan bli Angela Merkels tronarving

Publisert: 19.02.18 19:47

Denne kvinnen utpekes som Angela Merkels mulige «kronprinsesse».

Merk deg navnet: Annegret Kramp-Karrenbauer - blant partikolleger kjent som «AKK».

Fra å være ministerpresident i den lille delstaten Saarland, skal 55-åringen nå overta den viktige posisjonen som generalsekretær i Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU .

Mandag ble hun offisielt nominert av partilederen, forbundskansler Angela Merkel, og er nå ventet å ta over roret etter Peter Tauber, som trekker seg på grunn av helseproblemer.

Nominasjonen av Kramp-Karrenbauer er betydelig fordi partiet allerede nå har startet jakten på den som skal lede partiet, og muligens Tyskland, etter Angela Merkel. Hun har vært forbundskansler siden 2005 og er nå inne i sin fjerde periode. Dette gjør henne til en av Tysklands lengstsittende ledere.

Bred partistøtte

Kramp-Karrenbauer har vært partimedlem siden 1981 og er en av Merkels nærmeste allierte. Hun nyter respekt innad i CDU for å ha vunnet delstatsvalget i fjor og har nå spilt en nøkkelrolle i regjeringsforhandlingene med sosialdemokratene i SPD .

Hun skal ha den samme pragmatiske lederstilen som Merkel, men skal samtidig være godt likt også av Merkel-motstandere i partiet.

I sosialpolitikken tilhører hun partiets venstrefløy, men er likevel høyt verdsatt av partiets næringslivsfløy. Hun er bekjennende katolikk og konservativ i mange samfunnsspørsmål. For eksempel har hun gått imot ekteskap mellom homofile. Samtidig har hun gått inn for kjønnskvotering, og er nestleder i partiets kvinneorganisasjon, og har følgelig mye støtte blant partiets kvinner.

Uvanlig avslappet

På en pressekonferanse mandag, sa Merkel at partistyret hadde akseptert Kramp-Karrenbauers nominasjon med «sterk støtte» og at hun nå kan «spille en større rolle på nasjonalt nivå».

Merkel var tydelig mer avslappet og i bedre humør enn hun har vist seg på lang tid, og smilte og lo sammen med partikollegene. Merkel var til og med så avslappet at hun måtte le av at hun feilaktig utpekte Kramp-Karrenbauer til partiets første kvinnelige generalsekretær.

Det var nemlig Merkel selv som ble CDUs første kvinnelige generalsekretær i 1998. Hun hadde bare hatt jobben i to år da hun i år 2000 overtok som partileder etter at Wolfgang Schäuble ble tvunget til å trekke seg etter en pengeskandale.

«Mini-Merkel»

En rekke tyske kommentatorer nevner Kramp-Karrenbauer som mulig Merkel-etterfølger - hun blir sågar omtalt som en «mini-Merkel». Men de to kvinnene forsøker bestemt å avvise alle paralleller.

– Historien gjentar seg ikke. Hver sak har sin egen dynamikk, sier Merkel, ifølge Süddeutsche Zeitung .

Ifølge avisen skal Merkel og Kramp-Karrenbauer ha blitt enige om at hun skulle ta over posten for flere måneder siden, samtidig med at det ble klart at den daværende generalsekretæren ikke kunne fortsette.

Den avtroppende CDU-toppen, 43 år gamle Peter Tauber, trekker seg på grunn av alvorlig sykdom, sa kilder i partiet søndag. I et blogginnlegg skriver Tauber mandag at han oppfordrer CDU til å bli «yngre, mer feminin og mer mangfoldig.

– Det er ikke nok unge, altfor få kvinner og ikke nok tyskere med innvandrerbakgrunn i våre rekker, skriver han.

Kramp-Karrenbauer har bevist at hun kan skape enighet: Hun har allerede ledet to koalisjonsregjeringer med CDU og SPD i delstaten sin.

– Vi venter en av de mest vanskelige politiske fasene i Tysklands etterkrigshistorie. Jeg mener at man ikke bare skal snakke om ansvar i slike tider, men også være forberedt på å være personlig engasjert, sa Kramp-Karrenbauer.

Dette blir første gang 55-åringen spiller en nasjonal rolle på den politiske scenen i Tyskland. Merkels trekk kan imidlertid bli risikabelt, siden Kramp-Karrenbauer ikke er medlem av forbundsdagen, noe som kan føre henne i konflikt med CDUs mektige parlamentariske gruppe, ifølge Süddeutsche Zeitung.

På partikongressen om en uke skal CDU stemme over regjeringsavtalen med SPD, i tillegg til ny generalsekretær.

Koalisjonsavtalens endelige skjebne skal imidlertid avgjøres 4. mars, når resultatet av uravstemningen i SPD skal være klart.

I kjølvannet av valget forsøkte Merkel først å danne en såkalt Jamaica-koalisjon med høyreliberale FDP og miljøpartiet Die Grünen, men disse samtalene strandet.

Etter andre verdenskrig har det aldri tatt lengre tid å få på plass en ny regjering i Tyskland.