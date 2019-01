KLAR TALE: Deltagelse i EØS gir ikke svar på britenes umiddelbare problem, nemlig en skilsmisse fra EU, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG. Foto: NTB scanpix

Ap-Støres beskjed til britene: – Ligg unna EØS

UTENRIKS 2019-01-15T15:48:35Z

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier Storbritannia vil være skadelig for EØS og ber dem holde seg langt unna avtalen som Norge har med EU.

Publisert: 15.01.19 16:48

Støre var i sin tid med å forhandle frem Norges EØS-avtale med EU . Han har sterke meninger om det britiske parlamentsmedlemmet Robert Halfons forslag om at Storbritannia inngår en «norsk» avtale med EU.

– Britene må finne sin egen løsning, at de velger vår løsning er neppe bra – hverken for dem eller for oss, sier Støre til VG.

– Ikke svar på problemet

Robert Halfon presenterte tidligere i dag sitt forslag som han mener er en kopi av Norges forhold til EU, men med ett viktig unntak: Det gir Storbritannia makt til å ta tilbake kontrollen over grensen.

– Forslaget vårt tilfredsstiller dem som stemte for å forlate EU. Vi får bestemme over vårt jordbruk og fiske, kan betale mindre til Brussel, og vi kan la være å ta i bruk alle lover EU innfører. Samtidig kan vi handle med Europa slik Norge gjør gjennom handelsavtalen EFTA i dag, sa han til VG.

Ap-leder Støre mener dette forslaget er håpløst, av to grunner.

– For det første, deltagelse i EØS gir ikke svar på britenes umiddelbare problem, nemlig en skilsmisse fra EU. Først må de finne veien ut av EU før de kan finne veien inn i noe nytt. Og det er vanskelig å se at EØS er svaret hvis Brexit er vedtaket. For EØS betyr full deltagelse i det indre markedet med fri bevegelse av arbeidskraft og uten stemmerett.

– Mot «det sosiale Europa»

Dessuten mener Støre at et britisk medlemskap i EØS ikke tjener norske interesser.

Ap-lederen lister opp fire grunner til at EØS ikke er svaret for Storbritannia:

1. De er imot «det sosiale Europa» og europeiske tiltak mot sosial dumping.

2. Storbritannia har det mest liberalistiske synet på landbrukspolitikk, som er stikk i strid med norsk politikk.

3. De har et annet syn på fiskerisamarbeidet rundt Nordsjøen. De vil endre dette samarbeidet – i mange tilfeller mot norske interesser.

4. Til slutt gjelder enstemmighet i EØS. Alle land må være enige om reglene. Jeg frykter at et Storbritannia med så mye strid om europeiske spørsmål vil føre til handlingslammelse på EFTA- siden.

Grenseproblemet

– Hvilken vei mener du Storbritannia bør velge?

– Jeg tenker at Storbritannias samarbeid med EU etter Brexit ikke bør være en norsk vei eller en kanadisk vei. Det må være en britisk vei, sier Støre.

Han er klare på at Storbritannia først må få på plass skilsmisseavtalen.

– Deretter må de finne en avtale om deltagelse i det indre markedet. De må løse grenseproblemet mot Irland , og de må finne en form på samarbeidet som sikrer at de blir mest mulig del av det europeiske markedet og samarbeidet.

Brexit handlet om at britene mente at EU bestemte for mye, mener Støre.

– Nå er utfordringen hvordan de skal beholde samarbeidet med Europa både økonomisk og politisk og samtidig kutte båndene til dette samarbeidet, sier han.