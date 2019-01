KIDNAPPET OG FANGET: I denne hytta utenfor byen Gordon i Wisconsin ble 13 år gamle Jayme Closs holdt fanget av Jake Thomas Patterson (21) i nesten tre måneder. Foto: Aaron Lavinsky / TT NYHETSBYRÅN

Her ble Jayme Closs (13) holdt fanget

I nesten tre måneder ble amerikanske Jayme Closs (13) holdt fengselet i en hytte utenfor byen Gordon i Wisconsin. Etter å ha snakket med jenta, brukte politiet fem minutter på å pågripe kidnapperen.

Torsdag gikk Jeanne Nutter tur med sin tre år gamle golden retriever Henry i området rundt hytta hennes i nordre Wisconsin. Nutter og Henry la ut på sin vanlige rute langs elven Eau Claire da hun plutselig møtte på en tynn, fillete jente med ustødig gange.

Nutter stusset over at jenta var så rart kledd. Hun hadde på seg altfor store sko, skitne strømper og en stor T-skjorte. Hun gikk rundt i det snødekte landskapet uten votter eller lue. Håret var så skittent at det så ut som hun hadde dreadlocks. Det skriver lokalavisen Minneapolis Star Tribune .

– Jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg trenger hjelp, sa jenta rolig.

Jeanne Nutter hadde sett bilder av jenta overalt, på TV, i avisene og på sosiale medier. Hun forsto med en gang hvem jenta var – det var 13 år gamle Jayme Closs som hadde vært savnet i 88 dager.

13-åringen har vært savnet siden oktober, da foreldrene Denise (46) og James Closs (56) ble funnet skutt og drept i deres hjem i småbyen Barron i Wisconsin natt til 15. oktober i fjor.

Lenge så det ut til at dobbeltdrapssaken skulle stå uoppklart, og politiet sto nærmest uten spor etter hva som hadde tilstøtt Jayme og foreldrene hennes.

– Trodde han skulle ta oss

Nutter tok med seg Jayme og banket på døren til Kristin og Peter Kasinskas, som bodde rett i nærheten, for å få hjelp.

Ifølge avisen Daily Mail ba Jeanne Nutter paret om å hente en pistol da de ikke visste om gjerningsmannen var etter dem.

– Vi var bevæpnet og klare i tilfelle denne personen skulle dukke opp, sa Kristin Kasinskas.

De ringte nødnummeret og Jayme ga en beskrivelse av bilen den 21 år gamle kidnapperen Jake Patterson kjørte. Ifølge politiet kjørte Patterson rundt på leting etter Jayme etter han oppdaget at hun var borte.

Kort tid etter at de meldte fra til politiet ankom tre tjenestemenn Kristin og Peter Kasinskas sitt hjem. De brakte Jayme Closs i sikkerhet, og ba Kristin Kasinskas og hennes barn om å holde seg borte fra vinduene i tilfelle Patterson prøvde å ta seg inn i huset.

Peter Kasinskas ble bedt om å stå vakt utenfor døren til andre etasje.

Kristin Kasinskas jobber som lærer og har tidligere hatt Jake Patterson som elev på Northwood School.

Pågrepet etter fem minutter

Innen fem minutter klarte politiet å pågripe 21-åringen. Han kjørte rundt i området da politiet stoppet han.

Jayme sier hun var alene hjemme torsdag, og at Patterson hadde fortalt at han kom tilbake ved midnatt. Da bestemte hun seg for å rømme fra hytta utenfor byen Gordon i Wisconsin.

Patterson er siktet for drap og kidnapping.

Politiet har enda ikke gått ut med motivet bak drapene, men sier han ikke virker å ha noen tilknytning til familien.

– Det er et mysterium. Vi mener han møtte dem for første gang samme kveld drapene skjedde, sier sheriff i Barron County Christopher Fitzgerald.

Kartlegger de 88 dagene

Jayme er nå gjenforent med familien sin, og får behandling for det hun har opplevd de nesten tre månedene hun var kidnappet.

Politiet jobber nå med å kartlegge hva som skjedde med trettenåringen de 88 dagene hun var fanget.

Til CNN sier sheriff Fitzgerald de prøver å kartlegge hvordan Jayme og kidnapperen har beveget seg.

– Akkurat nå ser vi etter 88 dager med bevis. Vi ser blant annet etter kvitteringer, og om han har hatt henne med på butikken, sier han.