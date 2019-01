VILLERE: Varmere hav fører med seg villere vær, ifølge en ny rapport. Her er kaia i Bremerhaven i Tyskland under uværet Benjamin 8. januar. Foto: PATRIK STOLLARZ, AFP

Rekordoppvarming av havet i 2018: – Vi ser store effekter, spesielt på Svalbard

For femte året på rad har det vært rekordvarmt i verdenshavene. I Norge får det utslag på været.

2018 ble nok et rekordvarmt år i verdenshavene, slår en internasjonal gruppe forskere fast i en artikkel publisert i journalen Advances in Atmospheric Sciences onsdag.

Målinger i Sørishavet og Stillehavet viste mer oppvarming enn målingene fra Atlanterhavet og Det indiske hav.

Forskerne skriver at brorparten at den globale oppvarmingen absorberes av havet, og at der derfor er et godt mål på global oppvarming.

– Økning i havtemperatur er uomtvistelig bevis for at Jorden varmes opp, heter det i rapporten.

– Den globale gjennomsnittstemperaturen er i stor grad påvirket av været, slik som El Nino. Havoppvarmingen er mye tydeligere, sier Kevin Trenberth ved US National Center for Atmospheric research, som er en av forskerne bak rapporten, til CNN .

Norge blir varmere og får kraftigere nedbør

– Dette betyr at det fortsetter i det sporet vi venter. Vi venter at det er havet som raskest blir varmere, sier avdelingssjef Hans Olav Kvaal Hygen ved avdeling for klimatjenester ved Meteorologisk institutt , til VG.

Han opplyser at han ikke har lest rapporten i Advances in Atmospheric Sciences, men at de over tid har sett oppvarming av Havet.

I rapporten heter det at høyere havnivå påvirker værsystemene. Det øker lufttemperatur og forsyner mer fuktighet. Dette øker intensiteten av stormer og kraftig regn.

Det får konsekvenser for Norge også, ifølge Hygen.

– Vi ser at været i Norge endrer seg. Det blir varmere, spesielt om vinteren. Det blir dessuten kraftigere nedbør. Mer energi gir disse kraftige nedbørsystemene.

I Arktis er det også tydelige tegn på at temperaturen øker.

– Vi ser store effekter, særlig på Svalbard. Ved utgangen av 2018 hadde Svalbard hatt 97 måneder på rad som var varmere enn normalen. Nå om vinteren ligger temperaturen der 5 til 10 grader over det som er normalt, sier Hygen.

Han sier at det skyldes at isen har trukket seg tilbake.

– Avstanden fra Finnmarkskysten til havisen er også blitt større, det gir andre forhold for luftmasser på vei inn mot Nord-Norge.

Varmere vann gir høyere havnivå

Forskerne bak rapporten skriver at økte temperaturer gjør at vannet utvider seg. Dermed blir havnivået høyere når temperaturen stiger. Det heter i rapporten at det gjennomsnittlige havnivået i 2018 var 29,5 millimeter over gjennomsnittet mellom 1981 og 2010, og 1,4 millimeter over snittet fra 2017.

– Økningen av havnivået øker risikoen for at ferskvannskilder kan forurenses av saltvann som lekker inn, gjør noen samfunn mer utsatt for uvær og truer infrastruktur ved kysten, heter det i rapporten.

2018 var preget av flere kraftige uvær, deriblant Florence og Michael i Atlanterhavet og Maria og Trami i Stillehavet. Forskerne skriver at uvær som orkaner og tyfoner oppstår naturlig, men at høy havtemperatur bidrar til kraftigere, større, lengre og våtere uvær.

– Havet er det beste termometeret

I tillegg spiller havoppvarmingen en rolle i at det blir lavere oksygennivåer i havet, at koraller blekes og dør, at havis smelter og at det blir flere marine hetebølger. Dog kan ikke dette utelukkende knyttes til oppvarming av havet.

Marine hetebølger defineres som perioder med ekstremt varmt havoverflatetemperatur, som kan vare i et tidsrom på mellom et par dager til måneder.

– Havet er det beste termometeret vi har for planeten. Vi ser virkelig den globale oppvarmingen tydelig i registreringene fra Havet, sier klima- og energiforsker Zeke Hausfather ved University of California til National Geographic .