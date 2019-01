Protestanter blokkerer trafikk og roper slagord etter at to kvinner klarte å ta seg inn i Sabarimala-tempelet, en av verdens største hinduistiske pilegrimsmål, i Thiruvananthapuram i Kerala i India. Foto: AP / NTB scanpix

Kvinners tempelbesøk fører til voldelige protester i India

UTENRIKS 2019-01-02T17:36:47Z

Det brøt ut voldelige sammenstøt i Sør-India etter at to kvinner trosset tradisjonalister og gikk inn i et av hinduismens helligste templer.

NTB

Publisert: 02.01.19 18:36

Politiet brukte tåregass, sjokkgranater og vannkanoner mot demonstranter og de to rivaliserende gruppene i den sørlige delstaten Keralas hovedstad, Thiruvananthapuram, melder lokale medier.

Indias høyesterett omgjorde i september en lov fra 1972 som forbød kvinner mellom 10 og 50 år å gå inn i det gullbelagte Sabarimala-tempelet.

De siste ukene har hinduistiske tradisjonalister, støttet av statsminister Narendra Modi fra det hindunasjonalistiske partiet BJP, forhindret kvinners forsøk, noen ganger voldelige, på å få tilgang til tempelet.

Men med hjelp fra aktivister klarte to 42-årige kvinner å trenge inn i tempelet onsdag, for deretter å gå ut igjen uoppdaget, bekrefter polititjenestemenn.

– Vi kom ikke inn i helligdommen ved å klatre de 18 hellige trappene, men ved å gå inn gjennom stabsporten, forteller en av kvinnene senere.