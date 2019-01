MISTENKT: Krystal Whipple er nå etterlyst, mistenkt for påkjørsel som endte i dødsfall. Foto: Clark County Detention Center/Las Vegas Metropolitan Police Department via AP

Etterlyser kvinne mistenkt for å ha drept neglesalong-eier under flukt fra ubetalt manikyr

Politiet i Las Vegas etterlyser 21 år gamle Krystal Whipple, mistenkt for å ha kjørt over eieren av en neglesalong som forsøkte å stoppe henne i å stikke fra regningen.

51-årige Ngoc Q. Nguyen ble drept forrige helg da hun løp etter en kunde som forsøkte å kjøre avgårde. Eieren av neglesalongen hoppet foran bilen, og havnet under den da bilføreren tråkket på gassen, melder AP.

Politiet har frigitt en overvåkningsvideo som viser hendelsen, og etterlyser 21-årige Krystal Whipple. De oppfordrer alle som har informasjon til å ta kontakt.

Ifølge dem forsøkte mistenkte å betale for manikyren til 35 dollar med et kredittkort som ikke fungerte, før hun sa til ektemannen og Nguyen at hun skulle hente penger i bilen. Da skal hun ha begynt å kjøre av gårde.

I videoen ser man ektemannen løpe etter bilen bakfra. Whipple er mistenkt for å bruke en stjålet bil til å kjøre over og ta livet av salongeieren.

Ifølge politiet er bilen en leiebil som ble stjålet i desember. Den ble senere funnet forlatt ved et leilighetsbygg i nærheten. Whipple fikk en betinget dom for forsøk på biltyveri i 2017, og havnet i fengsel i fire måneder 2018 for brudd på tilsynsreglene.

Whipples advokat har ikke besvart APs henvendelse torsdag.