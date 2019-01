DØD: Ifølge svenske medier skal Holst-Cappelen har sultet seg til døde. Foto: POLISEN / POLISEN

Norsk bedrageridømt døde i svensk fengsel

Den bedrageridømte nordmannen Philip Holst-Cappelen døde i svensk fengsel i fjor sommer.

Ola Haram Krimjournalist

NTB

Publisert: 03.01.19 17:41

53-åringen døde i sommer på cellen i Saltvikanstalten etter å ha nektet å spise i nesten en måned, ifølge avisen Expressen .

– Jeg ble kontaktet av en svensk journalist tidligere denne uken som opplyste at han avgått med døden. Han skal ha dødd i fengslet 19. juli i fjor, sier Holst-Cappelens tidligere forsvarer, Oscar Ihlebæk til VG.

Dømt til fengsel i 18 år

53-åringen ble i 2011 dømt til 18 års fengsel for å ha kidnappet to svenske millionærer. Han hadde vært etterlyst og ble pågrepet utenfor Marbella i Spania.

Den første kidnappingssaken varte i en uke våren 2010 da en mangemillionær i Göteborg ble kidnappet og truet til å overføre penger. Høsten samme år ble en annen rik mann i Stockholm utsatt for det samme.

Sultestreiket tidligere

– Jeg husker imidlertid at jeg besøkte ham i fengslet i Stockholm i forbindelse med Plastic fantastic-saken for en del år siden. Han var allerede da ganske frustrert og fortvilet og han håpet på å bli overført til bedre soningsforhold. Jeg mener å huske at han allerede da drev med sultestreik, sier Ihlebæk.

I følge Dagbladet viser etterforskningsmaterialet at han flere ganger hadde sultestreiket i protest mot soningsforhold og andre ting han reagerte på. Noe av bakgrunnen var at han ble syk i 2010.

– Om jeg skal si noe pent om ham, så kan jeg nesten ikke huske å ha hatt en klient som var mer ydmyk og ordentlig og skikkelig i væremåte. Han opptrådte alltid høflig overfor dommere, påtalemyndigheten og advokater.