Raser mot Saudi-Arabia: – Grotesk, motbydelig og uhyggelig

Norske politikere er sjokkerte over hvordan kvinneaktivister i Saudi-Arabia skal ha blitt torturert i fengsel. Men regjeringen vil fortsette å trå forsiktig i sin dialog med kongedømmet.

Pisket, kledd nakne og trakassert. Aktivistene som er fengslet i Saudi-Arabia , etter å ha kjempet for kvinners rettigheter er fengslet under umenneskelige forhold, varsler flere organisasjoner .

En ny skrekkrapport vekker sterke reaksjoner blant norske politikere, etter at VG publiserte en sak om fengselsforholdene samme dag som Stortinget skulle behandle meldingen om norsk våpeneksport .

En samlet opposisjon, og regjeringspartiet Venstre, ber Norge bli mer tydelige i sin kritikk av Saudi-Arabia.

– Det er grotesk, motbydelig og uhyggelig. Dette er Saudi-Arabias sanne ansikt. Vi må våkne og ikke la oss blende av såkalte reformer som er mediajippo og falske. Norge har alltid stått opp for menneskerettigheter, og jeg mener Norge bør bidra til å skape en felles nordisk stemme, sier Venstre-nestleder Abid Q. Raja til VG.

– Norges reaksjon er pinlig

SV-leder Audun Lysbakken tok saken opp på talerstolen ved to anledninger under debatten om våpensalg til Saudi-Arabia.

– Dette er rystende lesning. Torturen og volden som skrekkregimet i Saudi-Arabia står for er ubeskrivelig, sier Lysbakken til VG.

– Regjeringens taushet i møte med Saudi-Arabia er pinlig. Vi vet at regimet responderer på kritikk, og nå må Norge si klart fra, fortsetter han.

Også Aps Anniken Huitfeldt reagerer kraftig på forholdene som nå blir kjent, og mener at Norge må si tydeligere fra.

– Det kommer et punkt der stille diplomati ikke lenger er nok og det blir nødvendig å si fra. Jeg frykter at vi lar oss avlede av reformer som at kvinner nå omsider kan kjøre bil. Det er fortatt svært vanskelig å være kvinne i Saudi-Arabia. Jeg forventer at utenriksministeren er tydelig i kritikk av torturen mot kvinneaktivister, sier Huitfeldt.

Canada og Sverige er to land som har sagt klart fra til Saudi-Arabia om forholdene i landet, og er blitt truet med sanksjoner av det oljerike kongedømmet.

– Land som Sverige og Canada har stått for mye alene i å rette kraftig kritikk mot menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia. Norge og andre vestlige land må ta en tøffere holdning mot kongedømmet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener norske politikere bør vurdere å gjøre det samme som en delegasjon fra det britiske parlamentet, nemlig å be om å få møte de fengslede aktivistene.

– Jeg ville dratt til Saudi-Arabia dersom det er mulig. Det som kommer frem er helt uakseptabelt, sier Moxnes til VG.

Stiller opp i retten

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at den norske ambassaden i Saudi-Arabia allerede har bedt om et møte med de fengslede kvinneaktivistene - foreløpig uten å ha fått noen svar.

Søreide sier at hun er «dypt bekymret» over forholdene i Saudi-Arabia, og tilbakeviser at hun har latt seg forlede av «reformene» som regimet hevder at det har innført.

– Det som kommer frem i denne saken gjør oss dypt bekymret. Grepet strammes om menneskeretter. Saudiske myndigheter er utmerket klar over vår kritikk, sier Søreide til VG.

– Men både organisasjoner, og nå en lang rekke politiske partier i Norge, ber deg si fra på en mye klarere måte. Vil du gjøre det?

– I noen tilfeller advares vi av pårørende mot å være for høylytte, fordi det kan sette fanger i fare, så det blir en vurdering fra sak til sak. Men vi gjør mer enn stille diplomati. Vi er til stede under rettslige høringer, og har tatt til orde for reaksjoner via FN.