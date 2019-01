SLETTET KONTOER: Både Facebook og Twitter fortalte torsdag at de har slettet mer enn tusen kontoer med tilknytning til Iran, Venezuela og Russland. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Facebook og Twitter har slettet over tusen kontoer med tilknyttet Russland, Iran og Venezuela

Kontoene skal ha forsøkt å påvirke politikk og ramme det amerikanske mellomvalget i 2018.

Torsdag avslørte Twitter at de har fjernet tusenvis av kontoer fra Iran , Russland og Venezuela , fordi kontoene har spredt feilinformasjon og skal ha forsøkt å ramme mellomvalget i USA i fjor. Det skriver The Washington Post .

Av disse skal 418 ha vært fra Russland, 764 fra Venezuela og 783 skal ha tilknytning til Iran.

I månedene før amerikanerne gikk til valgurnene forsøkte noen av disse kampanjene, med utenlandske bånd, å skape sosial og politisk uro rundt omdiskuterte temaer, mener Twitter.

Twitter sier den russiske operasjonen kopierte taktikken det russiske firmaet Internett Research Agency (IRA) brukte i 2016, for å påvirke det amerikanske presidentvalget til fordel for Donald Trump. IRA har tette bånd til russiske myndigheter.

Forsøket i fjor skal ha vært mindre effektivt enn det var i 2016, skriver NBC News . Alle de russiske kontoene skal alle ha vært fjernet før mellomvalget.

– Gjennom pågående analyser og etterforskning ... for å forbedre vår evne til å oppdage og suspendere slik aktivitet i fremtiden, skrev direktør for samfunnskontakt i Twitter Carlos Monje Jr. i en uttalelse.

I et blogginnlegg skriver Facebook at de torsdag fjernet 783 sider, grupper og kontoer med tilknytning til Iran, og at på alle disse foregikk det falsk aktivitet som var koordinert.