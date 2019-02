KJEMPER FOR MUREN: President Donald Trump har ikke gitt opp kampen om muren, og skal nå angivelig erklære nasjonal krise for å få det som han vil. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Trump vil erklære nasjonal krise for å få Mexico-muren

President Donald Trump vil signere budsjettavtalen og samtidig erklære nasjonal krisetilstand for å få igjennom planene om en mur mot Mexico.

Publisert: 14.02.19 21:29 Oppdatert: 14.02.19 22:15







Det opplyser Det hvite hus, ifølge Reuters.

– Han planlegger å signere statsbudsjettet. Han vil også erklære nasjonal krise på samme tid, sier senator Mitch McConnel, ifølge Politico.

Ifølge avisen gjør Trump dette for å unngå en ny runde med «shutdown», som i slutten av januar fikk en midlertidig løsning. Fristen for å unngå en ny runde går ut i morgen fredag.

– President Trump vil signere budsjettavtalen, og som han har sagt tidligere, vil han også gjennomføre andre ordre, inkludert nasjonal krise, for å forsikre at vi stopper den nasjonale- og humanitære krisen ved grensen, skriver Sarah Sanders, pressesekretær i Det hvite hus, på Twitter.

Hun legger til at presidenten «nok en gang leverer på sitt løfte om å bygge muren».

Kan skaffe ham mur-midlene

Deler av det amerikanske statsapparatet var nylig stengt i over en måned fordi Trump nektet å godta et mur-kompromiss i Kongressen i desember.

Trump har hele tiden ønsket seg 5,7 milliarder kroner for å få bygget den massive muren i sør. Et krav Demokratene ikke har ønsket å innfri.

Tirsdag ble Demokratene og Republikanerne i Kongressen enige om en ny avtale for grensesikkerhet. Den skal angivelig ha inneholdt mer penger til sikringer på grensen mot Mexico, men ikke nok til muren presidenten ønsker seg.

– Er jeg begeistret ved første øyekast? Svaret er nei, jeg er ikke fornøyd, sa Trump til pressen under et regjeringsmøte.

Ved å erklære nasjonal krise kan Trump bruke penger på å bygge muren selv om Kongressen nekter å bevilge ham de nødvendige midlene.

The Washington Post har tidligere skrevet at krise-erklæringen kan gjøre at Trump kan omdirigere militære midler for å få finansiert muren. Han får imidlertid ikke frie tøyler, da alle militære byggeprosjekter må være spesielt autorisert av Kongressen.

STEILE FRONTER: Nancy Pelosi applauderer president Trumps State of the Union-tale 5. februar i år. De to politikerne er svært uenige i om det faktisk finnes en krise ved Mexico-grensen. Foto: Doug Mills / TT NYHETSBYRÅN

– Det finnes ingen krisesituasjon

Kort tid etter uttalelsen fra Det hvite hus kaller Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, den nasjonale krisen for en «illusjon».

– Presidenten prøver å omgå Kongressen og lovgivende makt i denne avgjørelsen. Det finnes ikke noen krisesituasjon ved grensen. Det er en krise presidenten selv har skapt, en illusjon, sier Pelosi under sin daglige pressebrief.

Hun kommer også med kraftig skyts mot det Republikanske partiet, og advarer mot at en «konstruert» krisesituasjon bør bekymre også republikanere.

– Det setter en farlig presedens dersom presidenten gjør dette, noe som bør bli møtt med forferdelse fra republikanere. En demokratisk president kan også erklære kriser, sier Pelosi.

– Vi vil undersøke hva slags alternativer vi har, og vurdere om vi skal gå til rettslige skritt, sier hun.

Trump har tidligere sagt at «muren blir bygget uansett», og har antydet at det vil være mulig å hente midler til muren andre steder. I starten av januar kom de første truslene om nasjonal krise.

– Jeg har absolutt rett til å erklære en nasjonal krise, det har advokatene fortalt meg. Jeg er ikke klar til å gjøre det ennå, men hvis jeg blir nødt til det, kommer jeg til å gjøre det, ikke noe tvil om det, sa Trump den gang.

