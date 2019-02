ETTERFORSKER: Politiet jakter på opptil fem personer som ble observert da de forlot åstedet for en skyting i Norsborg sør for Stockholm fredag kveld. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB scanpix

Mann drept i skyting sør for Stockholm

Flere venner skal ha blitt vitner til at den unge mannen ble skutt på åpen gate.

NTB

Publisert: 09.02.19 03:24 Oppdatert: 09.02.19 03:38







Mannen ble funnet utendørs i Norsborg fredag kveld med skuddskader. Han ble hentet av ambulanse, men døde på sykehus natt til lørdag, skriver Aftonbladet. Pårørende er varslet.

– Vi har et antall personer til avhør, sier pressekontakt Anders Bryngelsson i Stockholm -politiet til TT natt til lørdag.

Politiet har satt i gang drapsetterforskning og søker etter en eller flere gjerningspersoner. Ifølge Aftonbladet skal den drepte mannen ha gått på en gangvei mot sine venner da han ble skutt.

– Vitner så hendelsesforløpet. Det var flere skudd, og de så skudd bli avfyrt, sier Anna Westberg ved Stockholm-politiets operasjonssentral.

Vitner har opplyst at opp til fem personer forlot stedet i en svart Audi. Åstedet, som er like ved en idrettsplass, er sperret av for tekniske undersøkelser.

Ifølge Aftonbladets opplysninger er den drepte en ung mann.