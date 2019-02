Småfly krasjet i nabolag i USA

UTENRIKS 2019-02-03T22:27:34Z

Et småfly har krasjet i et nabolag i California. Brannvesenet jobber nå med å slukke branner i to hus som har tatt fyr etter styrten, skriver lokale medier.

Publisert: 03.02.19 23:27 Oppdatert: 03.02.19 23:41

Flyet krasjet i et nabolag i Yorba Linda i California , og styrten har ført til at to hus har tatt fyr, ifølge brannvesenet i Orange County, skriver NCB Los Angeles .

En video som sirkulerer på sosiale medier viser flere brennende bygninger i området.

Flyet styrtet i nærheten av Glenknoll barneskole, opplyser et vitne i området, skriver kanalen.

Flyet krasjet like før klokken 14.00 lokal tid, skriver CBS Los Angeles .

Det har ikke kommet meldinger om at noen er skadet etter hendelsen.