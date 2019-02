RASER: EU-kommisjonens president Donald Tusk rasler med sablene før Mays besøk til Brussel. Foto: ARIS OIKONOMOU / AFP

EU-presidenten: «Egen plass i helvete for brexit-forkjempere»

Theresa May skal til Brussel i nok et forsøk på en bedre EU-skilsmisse for Storbritannia. Men EUs Donald Tusk er kraftig irritert over ekspartnerens angivelige mangel på en plan.

Axel Støren Wedén

NTB

Publisert: 06.02.19 16:18







Donald Tusk , EU -kommisjonens president, sier nemlig at det finnes en egen plass i helvete for dem som kjempet for brexit uten noen plan for gjennomføringen.

Tusks uttalelse kom på en pressekonferanse i Brussel etter et møte med Irlands statsminister Leo Varadkar onsdag.

– Jeg har lurt på hvordan det spesielle stedet i helvete ser ut, for dem som anbefalte brexit uten en gang en skisse til en plan for hvordan det kunne gjennomføres på en trygg måte, sa han.

Den britiske regjeringen og EU fremforhandlet i november en avtale om hvordan Storbritannia kan forlate unionen. Avtalen ble imidlertid forkastet av det britiske Underhuset.

I morgen, torsdag, kommer statsminister Theresa May til Brussel i håp om å reforhandle deler av avtalen. Tusk sier EU ikke vil komme med noe nytt forslag, men at han håper May vil komme med et realistisk forslag til hvordan den fastlåste situasjonen kan løses.

Det mest omstridte punktet i Mays brexit-avtale er knyttet til situasjonen ved grensa mellom Irland og Nord-Irland. Varadkar sa onsdag at Mays forslag er det beste man kan få til.

I morgen er det bare 50 dager til Storbritannia formelt trer ut av unionen 29. mars. Den fornyede konflikten mellom EU og Storbritannia øker sjansen for en utsettelse av utmeldingen eller at britene stuper ut av EU uten en avtale – en såkalt «no deal» brexit.

Fra EUs side, er det siste scenarioet svært lite ønskelig. Flere diplomater og politikere i EU forventer en utsettelse av utmeldingsdatoen, skriver Reuters.

– Det kan dreie seg om bare noen uker, til slutten av mai eller tidlig i juli. Og vi vet ikke om det kommer til å føre oss noe sted. Men det kommer til å kjøpe oss litt tid, sier en ikke navngitt EU-diplomat til nyhetsbyrået.