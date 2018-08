FØLGES TIL GRAVEN: Ofrene for skoleangrepet ble torsdag gravlagt i bydelen Dasht-i Barcha vest i Kabul. Foto: AP

Massebegravelse for ungdommer i Kabul etter skoleangrep

Det ene angrepet blodigere enn det andre rammer Afghanistan. Torsdag måtte fortvilte foreldre gravlegge tenåringer som ble drept under en eksamen dagen før.

I alt 34 mennesker ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg midt blant elevene ved en skole vest i Kabul. Angrepet var rettet mot det sjiamuslimske miljøet og skjedde mens avgangselever var i ferd med å avlegge en opptaksprøve for å komme inn på universitetet.

15 av ofrene ble torsdag gravlagt i en felles seremoni i Kabul. De andre skulle fraktes til sine respektive landsbyer for å bli gravlagt der, opplyser Gulam Hassan, fetteren til ett av ofrene.

Ingen tro på fred

Under massebegravelsen fordømte flere blodbadet som tilsynelatende ingen ende vil ta. Flere klamret seg til trekistene og gråt. Andre ropte ut sitt sinne mot det de opplever som meningsløse fredssamtaler.

– Død over våpenhvilen deres og død over de tomme fredssamtalene. De dreper dem med utdanning, og de dreper oss, ropte en av de fremmøtte.

Angrepet skjedde få uker etter at det ble inngått våpenhvile mellom Taliban og regjeringshæren, noe som ga den afghanske sivilbefolkningen et sjeldent pusterom.

Taliban har avvist at gruppen sto bak det brutale skoleangrepet, og først et døgn etter tok IS på seg ansvaret. I en melding på nettstedet Aamaq som brukes av IS, hevdes det at over 200 elever ble drept eller såret. I tillegg blir selvmordsbomberen navngitt.

Lavere dødstall

Det rådet kaotiske tilstander ved sykehusene i Kabul like etter angrepet, noe som førte til forvirring og feil dødstall. Torsdag ble antall døde nedjustert fra 48 til 34. I tillegg ble 56 personer såret, opplyser en talsmann for helsedepartementet, Wahid Majroh.

En av de sårede, 17 år gamle Sima som overlevde angrepet, fikk torsdag besøk av moren på sykehuset.

– Jeg har sagt til henne gang på gang: «Ikke gå til skolen. Vi blir angrepet overalt. Ingen steder er trygge for oss». Men hun sa: «Nei, nei, nei», sier moren Anifa Ahmadi.

Gir seg ikke

17-åringen satt på første rekke i klasserommet da bomben gikk av. Hun har ikke tenkt å la seg stoppe av angrepet.

– Jeg vil ikke la noen stanse meg. Jeg vil stå imot alle terrorangrep for å få den fremtiden jeg ønsker meg, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Angrepet kom etter en svært blodig uke i Afghanistan, preget av blant annet harde kamper mellom Taliban og regjeringssoldater i Ghazni, Baghlan, Faryab og flere andre provinser. Rundt 200 soldater og politifolk er meldt drept i kampene.

Torsdag ble det meldt om et angrep mot et treningssenter drevet av afghansk etterretning i Kabul, men det er foreløpig uklart om noen ble drept.

